Новые 31,5-дюймовые мониторы Philips Brilliance оснащены док-станцией USB-C

3 декабря 2020 г., 16:35

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Компания MMD, лицензионный партнёр Philips по выпуску мониторов, представила две новые модели: Philips 326P1H (диагональ 31,5 дюйма/80 см) и Philips 329P1H (31,5 дюйма/80 см). Новинки оснащены встроенной док-станцией USB Type-C с подачей питания мощностью до 90 Вт, а также оборудованы веб-камерой с усовершенствованными датчиками и технологией распознавания лиц Windows Hello. Производитель нацеливает новинки для архитекторов и профессионалов в области графического дизайна, финансовых операторов, работников инженерных фирм и других организаций, где требуются высокопроизводительные мониторы с точной и чёткой цветопередачей.

Имеющаяся в мониторах Philips 326P1H и Philips 329P1H док-станция USB Type-C позволяет подключать периферийные устройства — клавиатуру, мышь, кабель Ethernet RJ-45 — при помощи тонкого двустороннего разъема USB-C. Подобная функциональность пригодится не только в работе: она позволит смотреть видео в высоком разрешении, одновременно передавая данные и заряжая ноутбук. А Philips 326P1H дополнительно оснащён выходом DisplayPort, который позволяет последовательно подключать несколько дисплеев с высоким разрешением, используя всего один кабель между первым дисплеем и ПК, без лишних проводов.

Модель Philips 326P1H обеспечивает изображение Quad HD (2560×1440), а дисплей Philips 329P1H отличается разрешением UltraClear 4K UHD (3840×2160). Новые мониторы оснащены IPS-панелями с широкими углами обзора 178°/178°. Новые мониторы оснащены технологией Flicker-Free для более комфортного просмотра и режимом LowBlue, который снижает усталость глаз. Устройства также соответствуют стандарту TUV Rheinland Eye Comfort для предотвращения перенапряжения глаз, вызванного длительным использованием компьютера.

Оба устройства оснащены датчиком PowerSensor, который определяет, находится ли пользователь перед экраном и автоматически снижает яркость монитора, когда тот отходит, что позволяет сэкономить до 80% затрат на электроэнергию. Также модели оборудованы датчиком LightSensor, который регулирует яркость изображения в зависимости от условий освещения, гарантируя, что изображение будет идеальным при минимально возможном энергопотреблении.

Новинки соответствуют требованиям RoHS, сертифицированы по стандартам EnergyStar 8.0 и EPEAT, не содержат вредных веществ, таких как свинец, ртуть, бромированные огнестойкие добавки (BFR), поливинилхлорид (PVC). Упаковка полностью пригодна для вторичной переработки.

Мониторы Philips 326P1H и Philips 329P1H появятся в продаже в феврале 2021 года по рекомендованной розничной цене 20999 и 29999 грн соответственно.

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