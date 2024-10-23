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Авіакомпанія з групи "Нова пошта" отримала дозвіл на чартерні рейси всередині ЄС

23 октября 2024 г., 12:35
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Авіакомпанія Supernova Airlines отримала дозвіл на чартерні рейси всередині ЄС

17 жовтня авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до складу групи Nova, отримала дозвіл Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) на польоти в Європі (Part-TCO), необхідний для неєвропейських авіакомпаній. Це означає, що компанія зможе здійснювати комерційні рейси в небі Євросоюзу, фінальна підготовка до яких наразі триває.

Стратегічно авіакомпанія націлена на далекомагістральні рейси зі США до Європи, з Китаю до Європи, а також буде готова здійснювати чартерні рейси на замовлення сторонніх клієнтів, відповідно до можливостей Boeing 737-800SF.


Supernova Airlines була заснована у 2021 році. Компанія отримала сертифікат експлуатанта за номером UA 062. Це дає можливість розпочати власні вантажні авіарейси.

У травні 2023 року Supernova Airlines виконала свій перший авіарейс за маршрутом «Рига – Жешув – Рига». Перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією RAF-Avia на літаку ATR 72.

18 вересня 2024 року авіакомпанія Supernova виконала перший рейс на власному літаку Boeing 737-800SF під прапором України з українськими реєстраційними знаками UR-NPA. Це був сертифікаційний політ - один із завершальних кроків у процесі запровадження Державіаслужбою України Boeing 737-800SF до сертифіката експлуатанта авіакомпанії Supernova.

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