«Нова пошта» та «Повернись живим» закрили збір на 300 млн грн для посилення ППО

1 мая 2025 г., 16:35

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За заявою «Нової пошти», компанія та Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» зібрали 309 млн грн на РЕБ, РЕР і FPV-дрони для оборонців неба в проєкті «РЕБнемо так РЕБнемо. Зіб’ємо ворога з пантелику».



Нагадаємо, збір тривав з 30 вересня до 30 квітня. Протягом 7 місяців всі охочі могли задонатити на потреби Повітряних сил, а «Нова пошта» подвоювала кожен внесок у межах цільової суми збору.



«Це вже наш другий спільний проєкт із Фондом «Повернись живим» для протиповітряної оборони. Ми хвилювалися, чи вдасться зібрати необхідну суму вчасно, адже в суспільстві відчувається певна втома. Ці побоювання виявилися даремними. Завершальні 47 млн грн переказали друзі України — норвезька громадська організація Fritt Ukraina. Але українці такі швидкі, що поки йшов транш, надонатили ще 9 млн грн. У підсумку маємо 309 мільйонів на посилення ППО», — каже Олена Плахова, директорка з управління репутацією «Нової пошти».



Кошти спрямують на сучасне обладнання для мобільних груп радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіотехнічної розвідки (РЕР) повітряних командувань «Схід» і «Південь»



Зокрема придбають:



- Зенітні FPV-дрони та компоненти для знищення ворожих розвідувальних БпЛА типу Supercam, ZALA, Орлан-10. Це дешевше й ефективніше рішення, ніж використання зенітно-ракетних комплексів.



- Транспорт для підвищення мобільності підрозділів Повітряних сил, а також фахівців РЕБ та РЕР.



- Засоби захищеного зв’язку: мобільні командні пункти та рюкзаки мобільних вогневих груп, які забезпечать автономну роботу.



- Засоби РЕБ/РЕР, які, з одного боку, перехоплюють та аналізують сигнали противника, а з іншого – дезорієнтують ворога і приглушують його супутниковий та мобільний зв’язок.



Усі рішення, окрім пікапів, – українського виробництва і створені під реальні бойові задачі Повітряних сил.



Зазначено, комплекси РЕБ легко інтегруються у систему української ППО, працюють за концепцією інтернету речей, адаптуються до різних умов і сценаріїв застосування. Завдяки кільком каналам зв'язку та незалежності від супутникових мереж обладнання залишається надійним навіть у найскладніших польових умовах.



«Ми реалізовуємо повноцінне рішення для посилення ППО: від засобів РЕБ і РЕР до FPV-дронів, транспорту та захищеного зв’язку. Це дозволить збити ворога з пантелику та приглушити його звʼязок. Тому, цей проєкт — ефективна протидія ворогу та захист тих, хто щодня обороняє наше небо», — зазначає заступник директора Фонду «Повернись живим» Олег Карпенко.



Надзвичайно важлива частина — підготовка людей і обмін досвідом між підрозділами. Мобільні групи РЕБ/РЕР створені «з нуля» і проходять спеціальний навчальний курс. Вони виявлятимуть і знешкоджуватимуть ворожі безпілотники, зокрема супроводжуючи дивізіони Patriot, посилюючи захист підрозділів ППО.



«Нова пошта» спільно з Фондом уже передали військовим дві партії обладнання, і робота над посиленням протиповітряної оборони триває.

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