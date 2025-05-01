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«Нова пошта» та «Повернись живим» закрили збір на 300 млн грн для посилення ППО

1 мая 2025 г., 16:35
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«Нова пошта» та «Повернись живим» закрили збір на 300 млн грн для посилення ППО

За заявою «Нової пошти», компанія та Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» зібрали 309 млн грн на РЕБ, РЕР і FPV-дрони для оборонців неба в проєкті «РЕБнемо так РЕБнемо. Зіб’ємо ворога з пантелику».

Нагадаємо, збір тривав з 30 вересня до 30 квітня. Протягом 7 місяців всі охочі могли задонатити на потреби Повітряних сил, а «Нова пошта» подвоювала кожен внесок у межах цільової суми збору.

«Це вже наш другий спільний проєкт із Фондом «Повернись живим» для протиповітряної оборони. Ми хвилювалися, чи вдасться зібрати необхідну суму вчасно, адже в суспільстві відчувається певна втома. Ці побоювання виявилися даремними. Завершальні 47 млн грн переказали друзі України — норвезька громадська організація Fritt Ukraina. Але українці такі швидкі, що поки йшов транш, надонатили ще 9 млн грн. У підсумку маємо 309 мільйонів на посилення ППО», — каже Олена Плахова, директорка з управління репутацією «Нової пошти».

Кошти спрямують на сучасне обладнання для мобільних груп радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіотехнічної розвідки (РЕР) повітряних командувань «Схід» і «Південь»

Зокрема придбають:

- Зенітні FPV-дрони та компоненти для знищення ворожих розвідувальних БпЛА типу Supercam, ZALA, Орлан-10. Це дешевше й ефективніше рішення, ніж використання зенітно-ракетних комплексів.

- Транспорт для підвищення мобільності підрозділів Повітряних сил, а також фахівців РЕБ та РЕР.

- Засоби захищеного зв’язку: мобільні командні пункти та рюкзаки мобільних вогневих груп, які забезпечать автономну роботу.

- Засоби РЕБ/РЕР, які, з одного боку, перехоплюють та аналізують сигнали противника, а з іншого – дезорієнтують ворога і приглушують його супутниковий та мобільний зв’язок.

Усі рішення, окрім пікапів, – українського виробництва і створені під реальні бойові задачі Повітряних сил.

Зазначено, комплекси РЕБ легко інтегруються у систему української ППО, працюють за концепцією інтернету речей, адаптуються до різних умов і сценаріїв застосування. Завдяки кільком каналам зв'язку та незалежності від супутникових мереж обладнання залишається надійним навіть у найскладніших польових умовах.

«Ми реалізовуємо повноцінне рішення для посилення ППО: від засобів РЕБ і РЕР до FPV-дронів, транспорту та захищеного зв’язку. Це дозволить збити ворога з пантелику та приглушити його звʼязок. Тому, цей проєкт — ефективна протидія ворогу та захист тих, хто щодня обороняє наше небо», — зазначає заступник директора Фонду «Повернись живим» Олег Карпенко.

Надзвичайно важлива частина — підготовка людей і обмін досвідом між підрозділами. Мобільні групи РЕБ/РЕР створені «з нуля» і проходять спеціальний навчальний курс. Вони виявлятимуть і знешкоджуватимуть ворожі безпілотники, зокрема супроводжуючи дивізіони Patriot, посилюючи захист підрозділів ППО.

«Нова пошта» спільно з Фондом уже передали військовим дві партії обладнання, і робота над посиленням протиповітряної оборони триває.

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