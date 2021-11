Qualcomm анонсировала платформу для создания гарнитурных AR-приложений

12 ноября 2021 г., 14:05

Qualcomm Technologies представила комплект разработчика дополненной реальности (Augmented Reality, AR) Snapdragon Spaces XR Developer Platform для AR-гарнитур. Создаваемые с его помощью иммерсивные приложения размывают границы между физической и цифровой реальностью. Используя возможности проверенных технологий, открытой экосистемы и открытой горизонтальной платформы для множества устройств, Snapdragon Spaces предлагает инструментарий для воплощения в жизнь идей разработчиков и революционного расширения возможностей AR-гарнитур. Ряд разработчиков уже получили доступ к Snapdragon Spaces; общая доступность запланирована на весну 2022 г.



Отмечается, что реализованные на платформе Snapdragon Spaces возможности понимания окружающей среды и действий пользователя позволяют разрабатывать AR-приложения, которые чувствуют пользователя, интеллектуально взаимодействуют с ним и адаптируются к пространству в помещениях, в которых он находится. Наиболее важные функции понимания окружения включают пространственное картографирование и создание сеток, окклюзию, определение горизонтальной плоскости, распознавание и трекинг объектов и образов, локальные привязки и хранение объектов, а также понимание сцены. Функционал машинного восприятия пользователя включает позиционный трекинг и отслеживание движений рук.



Qualcomm Technologies приобрела кадровые ресурсы и часть технологий HINS SAS и ее дочерней компании Clay AIR, разработчика решений для отслеживания движений рук и распознавания жестов, с помощью которых создаются интерактивные приложения с естественным и интуитивным взаимодействием при помощи рук.



Стимулируя технологические AR-инновации, Qualcomm Technologies приветствует в семействе Qualcomm создателя AR-технологий мирового класса, компанию Wikitude. С появлением Snapdragon Spaces более 150 тыс. зарегистрированных AR-разработчиков Wikitude смогут присоединиться к Qualcomm Technologies, чтобы ускорить переход от смартфона к AR-гарнитуре.



При разработке Snapdragon Spaces прежде всего обращалось внимание на упрощение процессов разработки и коммерциализации. Прямая ориентация на потребителя дает разработчикам возможность распространять свои иммерсивные приложения для AR-очков через существующие пункты продаж смартфонов во всем мире. Так как Snapdragon Spaces включает комплекты SDK для ведущих 3D-движков, в том числе Epic Games Unreal Engine, разработчики получат знакомые 3D-инструменты и процессы для создания фотореалистичных, иммерсивных 3D-эффектов в реальном времени. С платформой Snapdragon Spaces будет интегрирована выпущенная сегодня платформа разработчика Niantic Inc. Lightship, что позволит создавать AR-приложения мирового масштаба. Lightship выведет пользователей гарнитур из замкнутых пространств и даст возможность действовать вне помещений, общаться с другими в реальном времени, участвовать в многопользовательских играх. Для этого сейчас разрабатывается референсный дизайн AR-гарнитур, который позволит ускорить разработку программного и аппаратного обеспечения. Snapdragon Spaces также поддерживает переносимость приложений и унифицированные процессы Unity AR Foundation и Unity MARS, что позволяет создавать приложения, полностью интегрированные с реальным миром. Использование в качестве основы спецификации Khronos OpenXR позволило обеспечить переносимость приложений и создать первую AR-платформу, оптимизированную для AR-очков, подключаемых к смартфону в соответствии со стандартами OpenXR.



Ведущие OEM-производители смартфонов и AR-оборудования, включая Lenovo, Motorola, OPPO и Xiaomi станут первыми партнерами с поддержкой Snapdragon Spaces в 2022 г. Первой коммерческой реализацией Snapdragon Spaces станут умные очки Lenovo ThinkReality A3 в связке со смартфоном Motorola. Qualcomm Technologies также работает с экосистемой глобальных операторов, включая Deutsche Telekom, NTT DOCOMO, INC. и T-Mobile U.S. (другие операторы будут объявлены позже), над масштабированием и выводом на рынок в следующем году AR-очков на базе смартфонов с поддержкой Snapdragon Spaces. T-Mobile U.S. и Deutsche Telekom, продвигая инновации и разработку приложений в США и Европе, поддержат Snapdragon Spaces совместными инновационными программами T-Mobile Accelerator, предназначенными для разработчиков — резидентов hubraum, технического инкубатора Deutsche Telekom.



Snapdragon Spaces позволяет создавать 3D-приложения для AR-очков с нуля или добавлять соответствующий функционал к действующим Android-приложениям для создания единой многоэкранной среды, включающей двумерный экран смартфона и реальный 3D-мир. Для ускорения разработок также предлагаются многочисленные ресурсы, включая документацию, примеры кода, базы знаний и инструменты. Qualcomm Technologies открыла пилотный доступ к Snapdragon Spaces создателям инновационных AR-приложений, включая Felix & Paul Studios, OverlayMR, TRIPP, Tiny Rebel Games, NZXR, forwARdgame, Resolution Games и Trigger Global.



Стартующая сегодня программа Snapdragon Space Pathfinder ставит целью расширять сообщество активных разработчиков и предоставлять поддержку AR-инноваторам, предлагая ранний доступ к платформе, финансирование проектов, совместный маркетинг и продвижение, а также аппаратные средства разработки. Узнать больше и принять участие в программе можно на веб-странице Snapdragon Spaces.



«Snapdragon Spaces XR Developer Platform подчеркивает наше стремление дать разработчикам необходимые средства для уверенной работы и открыть путь к новым границам пространственных вычислений, — заявил Хьюго Сварт (Hugo Swart), вице-президент и глава направления расширенной реальности Qualcomm Technologies, Inc. — Горизонтальный подход с открытой дистрибуцией, который лежит в основе Snapdragon Spaces, поддерживает демократизацию расширенной реальности, он направлен на то, чтобы разработчики могли как можно быстрее воплощать свои идеи в жизнь и доносить их до широкого круга конечных пользователей. Мы приглашаем разработчиков вместе с нами по-новому взглянуть на реальность».

