«Міноборони» завершило перший етап впровадження системи управління оборонними ресурсами на базі SAP

15 января 2024 г., 10:25

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«Міністерство оборони України» оголосило про завершення першого етапу впровадження у «Збройних силах» автоматизованої системи управління оборонними ресурсами на базі SAP, яку використовують 28 країн НАТО.

Система автоматизує процеси постачання, формує інформацію про залишки на складах, заявки, дозволяє бачити реальну потребу, закуповувати та вчасно забезпечувати військо усім необхідним.

Автоматизацію почали з обліку речового майна, завдяки чому повністю оновили процеси та обладнання в одному з центрів забезпечення оперативного рівня, який об’єднує велику кількість військових частин.

Також завдяки SAP автоматизували контроль за постачанням та обліком озброєння та військової техніки на основних базах. Це стосується і запчастин до техніки, яка отримується в межах міжнародної технічної допомоги.

«Щоб система працювала всюди, вже адаптовані та навчені працівники складів. Результатом остаточного запровадження системи має стати повна автоматизація процесів логістики та відмова від паперового документообігу в логістичних операціях», – підсумувала Оксана Ферчук, радниця заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У планах – до кінця року провести облік майна у всіх складах та військових частинах, що працюватимуть з системою SAP.

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