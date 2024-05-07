ASUS на презентації «Next Level. AI Incredible.» 20 травня представить ноутбук на чипсеті Qualcomm

7 мая 2024 г., 15:35

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Компанія ASUS анонсує презентацію «Next Level. AI Incredible.» («Новий рівень. ШІ неймовірний»), яка відбудеться 20 травня 2024 року о 21:00 за київським часом. На цій події, яка проходитиме виключно в режимі онлайн, буде представлено ультрапортативний ноутбук преміумкласу, який є першим комп’ютером ASUS лінійки ASUS AI PC – комп’ютерів нової ери зі штучним інтелектом. Зазначено, цей ноутбук, створений ASUS у співпраці з компаніями Microsoft і Qualcomm, покликаний змінити саму суть комп’ютерних технологій. Він пропонує революційне покоління технологій штучного інтелекту, які відкривають нові горизонти в цифровому світі.



Новий ноутбук розпочинає епоху комп'ютерів ASUS AI PC, які долають традиційні обмеження, використовуючи передові можливості штучного інтелекту. Завдяки всебічній підтримці новітніх функцій штучного інтелекту від ASUS і Microsoft він пропонує персоналізовані можливості, пристосовані до індивідуальних потреб користувачів.



Під час презентації до співдиректора ASUS С.Й. Сю (S.Y. Hsu) приєднаються відомі спікери гігантів індустрії: Qualcomm і Microsoft. Разом вони нададуть інформацію про розробку комп'ютерів ASUS AI PC нового покоління, а також розкажуть про спільні зусилля, які привели до втілення цієї чудової інновації в життя.



Вже у червні, на виставці Computex 2024 у Тайбеї відвідувачі матимуть можливість ознайомитися з лінійкою ASUS AI PC та багатьма іншими новинками з перших рук.

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