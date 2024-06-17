ASUS без галасу будує суперкомп'ютери, центри обробки даних та LLM

17 июня 2024 г., 13:35

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Як повідомляє The Register, рамках участі у виставці Computex 2024 компанія ASUS поділилася подробицями деяких реалізованих нею великих проєктів.

В інтерввю Джекі Хсу (Jackie Hsu), старший віцепрезидент ASUS, який також є співкерівником бізнес-груп Open Platform Business і IoT, заявив, що в активі компанії участь у створенні суперкомп'ютера Taiwania 2 з продуктивністю 9 PETAFLOP, який увійшов у список 500 найкращих суперкомп'ютерів під номером 20 після свого дебюту у 2018 році.



А торік компанія виграла тендер на створення суперкомп'ютера Taiwania 4. Як зазначив Джекі Хсу, ASUS побудувала центр обробки даних для розміщення Taiwania 4 і домоглася ефективності використання енергії (PUE) на рівні 1,17 - гідне досягнення для будь-якого об'єкта, але дуже гарне в такому спекотному і вологому кліматі, як на Тайвані.



Ще одна цікава ініціатива ASUS - Formosa Foundation Model - велика мовна модель (LLM) зі 176 млрд параметрів, налаштована на генерацію тексту з традиційною китайською семантикою. За словами Джекі Хсу, навчені на даних місцевих мов LLM дуже важливі, тому що в основному під час навчання більшості таких моделей переважає англійська.



ASUS також пропонує сервери, серед яких крім традиційних платформ, вузли для суперкомп'ютерів і сервери штучного інтелекту, анонсовані на виставці Computex 2024. За визнанням Джекі Хсу, ASUS спілкувалася з гіперскейлерами, які розглядали компанію як постачальника для своїх серверних парків, при цьому вона змогла продемонструвати, що може виробляти виключно енергоефективні системи.



Наразі ASUS розпочинає просування всього перерахованого вище у складі єдиного рішення. Джекі Хсу сказав, що після спілкування з клієнтами, вони гідно оцінили здатність ASUS будувати дата-центри з показником PUE 1,17 і виявили інтерес до моделі Formosa Foundation Model.



За словами старшого віцепрезидента ASUS, компанія вже уклала кілька контрактів, у рамках яких вона проєктує і створює значні системи для роботи штучного інтелекту, пропонуючи більшу частину програмного й апаратного стека, необхідного для виконання цієї роботи.



Джекі Хсу визнав, що невеликий масштаб ASUS як виробника серверів порівняно з конкурентами означає, що вона не завжди може конкурувати за ціною, але, за його словами, клієнти готові платити за комплексну пропозицію.



Поки що компанія діє без галасу, але з часом, сподівається Джекі Хсу, ASUS стане активнішим гравцем на ринку корпоративних рішень. А оскільки попит на обчислення зростає разом з інтересом до штучного інтелекту, у компанії є всі шанси досягти успіху - як у своєму регіоні, так і за його межами.

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