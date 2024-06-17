Apple - перший бренд вартістю 1 трлн дол.

17 июня 2024 г., 12:35

Apple став першим брендом, вартість якого перевищила 1 трлн дол., що на 15% більше, ніж минулого року. Про це свідчить глобальний рейтинг BrandZ від Kantar, згідно з повідомленням Reuters.

Виробник iPhone зберігає корону найдорожчого бренду світу третій рік поспіль у 2024 році, за ним йдуть Google з вартістю 753 мільярди доларів та Microsoft - 713 мільярдів доларів.

"Apple постійно вдається надавати продукти та послуги, які знаходять відгук у споживачів, створюючи сильну прихильність до бренду", зазначає аналітик Counterpoint Варун Мішра (Varun Mishra).

На хвилі уваги до АІ бренд Nvidia вперше увійшов до списку 10 найдорожчих за версією Kantar. Вартість його підскочила до понад 200 мільярдів доларів, що зробило Nvidia шостим найдорожчим брендом.

Oracle, що пропонує хмарні сервіси на основі штучного інтелекту, також дебютувала в топ-10 Kantar на дев'ятому місці. Вартість її бренду підскочила на 58% до 145 млрд дол.

Компанія Kantar повідомила, що її останнє дослідження базується на понад 4,3 млн інтерв'ю зі споживачами в 532 категоріях, охоплюючи 21 000 різних брендів на 54 ринках.

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