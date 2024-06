Forcepoint анонсує хмарне рішення для захисту електронної пошти від втрати даних та витоків

17 июня 2024 г., 14:35

0

Tweet

Незахищена електронна пошта залишається серйозною вразливістю для організацій будь-якого розміру: згідно з дослідженнями, більш як 50% витоків даних починаються саме з електронної пошти. У сучасному цифровому ландшафті, де відбувається постійний обмін конфіденційною інформацією, безпека поштових повідомлень має першорядне значення.

Як повідомляє Oberig IT, компанія Forcepoint анонсувала нове рішення ONE Data Security for Email. Це комплексне хмарне рішення, яке призначене для захисту електронної пошти від втрати даних та витоків. Використовуючи можливості хмари в архітектурі гіпермасштабованого сервера, рішення Forcepoint забезпечує гнучкість, масштабованість та надійність.

На відміну від традиційних рішень для запобігання втраті даних на кінцевих точках (DLP), Forcepoint ONE Data Security for Email поширює свій захист на мобільні пристрої, планшети, Chromebooks та електронну пошту веб-клієнтів – незалежно від платформи. Завдяки розширеним функціям захисту електронної пошти, таким як карантин, затвердження менеджером та шифрування, рішення Forcepoint забезпечує збереження конфіденційної інформації в електронних повідомленнях.

Налаштування та управління Forcepoint ONE Data Security for Email – це оптимізований процес, покликаний звести до мінімуму складності та швидко реалізувати переваги. Організації можуть легко розгорнути рішення на основних поштових провайдерах, таких як Microsoft Exchange, Google Workspace та інші. А також швидко налаштовувати та впроваджувати заздалегідь визначені політики безпеки даних в організації за лічені хвилини, швидко підвищуючи рівень безпеки та забезпечуючи відповідність нормативним вимогам.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365