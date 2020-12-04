ASBIS начинает поставки систем хранения корпоративного класса Seagate в регионе EMEA

4 декабря 2020 г., 13:45

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Компания ASBIS расширяет свое сотрудничество с Seagate и начинает дистрибуцию Seagate Storage Systems в регионе EMEA в странах: Украина, Беларусь, Казахстан, Россия, странах Закавказья и Центральной Азии, а также Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

Предметом соглашения является дистрибуция и постпродажное обслуживание систем хранения корпоративного класса – комплексных решений для ЦОД и корпоративных клиентов, а также сотрудничество в сфере маркетинга. По данным компании, Seagate ежегодно поставляет на мировой рынок системы хранения общей емкостью более 400 эксабайт. Совместно с ASBIS Seagate расширит объемы поставок корпоративных систем хранения данных, включая продукты серии Exos и Nytro.

Жесткие диски Exos и твердотельные накопители Nytro разработаны специально для задач и нагрузок корпоративного класса, отличаются высокой производительностью, емкостью и надежностью. Линейка продуктов включает в себя широкий выбор дисковых, гибридных и флеш-систем хранения данных для SAN-сетей, системы JBOD для подключения к серверам и легкого масштабирования емкости, а также конвергентные вычислительные платформы для обеспечения высокой плотности хранения данных.

Системы Seagate Storage найдут свое применение для решения самых разных задач, включая основное хранение данных под критически важные приложения, задачи виртуализации серверов, различные уровни хранения данных в частных и гибридных облаках, видеонаблюдение, высокопроизводительные вычисления, системы резервного копирования и восстановления данных, аналитику данных и многое другое.

Помимо поставок оборудования, квалифицированная команда технических специалистов и менеджеров по продажам и маркетингу компании ASBIS готова помочь системным интеграторам, поставщикам облачных услуг и ЦОД в выборе оптимального решения для растущих потребностей в хранении и обработке данных, а также в обеспечении первого уровня поддержки для систем Seagate Storage Systems.

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