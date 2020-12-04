В 2020 г. мировой рынок компьютеров закончит уверенным плюсом

4 декабря 2020 г., 13:15

Аналитики IDC обновили прогнозы развития мирового рынка компьютеров в обозримой перспективе. Ожидается, что в финальном квартале 2020 г. глобальные поставки настольных ПК и ноутбуков вырастут не менее чем на 18,2% «YoY». В целом за текущий год будет глобально отгружено 291,3 млн устройств, благодаря чему результат годичной давности улучшится на 11,2%. Впрочем, уже в будущем году позитивная динамика замедлится до 1,4%. Основные показатели будут обеспечены мобильными системами, тогда как настольные ПК традиционно останутся в минусе. Среднегодовой рост за период с 2020 по 2024 г. также составит 1,4%.

За счет вызванных COVID-19 локдаунов, в зону роста впервые за долгие годы возвратится рынок планшетов. По итогам нынешнего года ожидается его увеличение не менее чем на 10%. Основной спрос придется на модели разъемной конструкции в авангарде с линейкой Apple iPad. На многих развивающихся рынках высоковостребованными останутся недорогие Android-модели.

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