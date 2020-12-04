Looking Glass снизила ценовой барьер для голографических дисплеев

4 декабря 2020 г., 14:25

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Стартап из Бруклина Looking Glass, занимающийся разработкой технологии голографических дисплеев, завоевал известность впечатляющими, но очень дорогими продуктами. Цена их начинается с $600 за 8,9-дюймовый экран и заканчивается 6 тыс. долл. за 15-дюймовую модель. Кроме того, на очереди устройство с диагональю 32 дюйма и поддержкой 8K — трудно представить, сколько оно будет стоить.

Поэтому, для потребителей несомненно представит интерес анонсированный этой компанией её самый доступный голографический дисплей Portrait, который поступит к первым покупателям в марте следующего года. По габаритам и плотности пикселей он сравним с 8,9-дюймовой системой первого поколения, но базовая цена Portrait на Kickstarter составляет $349, причём два дисплея можно заказать за $399.

Portrait не самое продвинутое из решений Looking Glass, однако предлагает до 100 углов обзора 3D-изображения и, в отличие от таких коммерческих продуктов как новый 3D-дисплей Sony, может одновременно использоваться несколькими людьми.



Кроме того, эта продвинутая фоторамка способна работать без подключения к компьютеру: её встроенные ресурсы позволяют генерировать голографическую картинку с частотой кадров 60 fps. Отображаемый 3D-контент можно снимать на iPhone и редактировать входящим в комплект ПО HoloPlay Studio. Для съёмки голографического видео также можно применять камеры Azure Kinect и Intel RealSense.

Генеральный директор Шон Фрейн (Shawn Frayne) в пресс-релизе назвал Portrait кульминацией 6-летней совместной работы бруклинский и гонконгской команд Looking Glass и первым шагом к голографической видеосвязи.

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