Arm розглядає можливість придбання компанії Ampere Computing?

9 января 2025 г., 18:03

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Bloomberg, посилаючись на свої джерела, пише, що Arm Holdings та її мажоритарний акціонер SoftBank Group розглядають можливість придбання компанії Ampere Computing.

Ampere, розробник чипів на базі архітектури Arm, який підтримується Oracle, привернув увагу з боку британської компанії, оскільки остання вивчає стратегічні можливості для розвитку.

Джерела Bloomberg попереджають, що переговори все ще можуть зірватися. Також можливо, що Ampere може бути куплена іншим претендентом.

Нагадаємо, Ampere була заснована у 2017 р. Рене Джеймс (Renee J. James), яка до того пропрацювала майже 28 років у компанії Intel.

У 2021 р. SoftBank зробила міноритарну інвестицію у Ampere і оцінка компанії була на рівні 8 мільярдів доларів.

Як повідомляло у вересні агентство Bloomberg News, Ampere співпрацює з фінансовими консультантами, щоб допомогти зацікавленим сторонам у поглинанні компанії.

Угода з Ampere, серед ранніх прихильників якої також є Carlyle Group, додасться до хвилі виробників чипів, які прагнуть отримати вигоду з буму АІ. Минулого року Oracle заявила, що володіє 29% стартапу і може скористатися майбутніми інвестиційними опціонами, які дадуть їй контроль над Ampere.

Аналітики вважають, що приєднання інженерів Ampere, багато з яких працювали в колишньому провідному в галузі підрозділі Intel з виробництва серверних чипів, може додати досвіду та імпульсу для просування Arm на цей ринок.

Рене Джеймс планувала вивести Ampere на біржу. У квітні 2022 року компанія повідомила, що конфіденційно подала заявку на IPO в США, в той час, коли попит на чипи стрімко зростав.

Продаж Ampere продовжить серію угод у сегменті напівпровідників. Згідно з даними Bloomberg, глобальні угоди за участю компаній-виробників мікросхем минулого року зросли більш ніж удвічі і перевищили 31 мільярд доларів.

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