Нові ноутбуки Acer Swift Go та Aspire Vero 16 базуються на процесорах Intel Core Ultra 200H

Компанія Acer повідомила про оновлення лінійки пристроїв Swift Go і випуск екологічного ноутбука Aspire Vero 16.



Нові ноутбуки Swift Go 16 (SFG16-73/T) і Swift Go 14 (SFG14-74/T) створено для сучасних користувачів, яким потрібні компактні високопродуктивні пристрої, що здатні відтворювати зображення з неперевершеною якістю. Завдяки швидкодійним процесорам Intel Core Ultra 200H і відеокартам сімейства Intel Arc ноутбуки модельного ряду Swift Go із використанням інтегрованих засобів AI можуть виконувати 99 TOPS. Такої обчислювальної потужності вистачить для виконання широкого спектра ресурсомістких завдань, а енергоефективний акумулятор забезпечить до 27,5 годин відтворення відео. Пристрої можуть оснащуватися модулями оперативної пам’яті LPDDR5X загальним обсягом до 32 ГБ і SSD M.2 місткістю до 2 ТБ. Це забезпечить стабільну роботу в багатозадачному режимі та надійне зберігання файлів.



Розробники передбачили цілу низку AI-засобів, що значно спрощують виконання найрізноманітніших завдань, зокрема творчих. AI-помічник Microsoft Copilot допоможе користувачам знайти нові ідеї, надихнутися на творчість і отримати відповіді на будь-які питання, щоб якомога швидше зосередитися на роботі. Засіб Acer LiveArt 2.0 спростить виконання звичайних творчих завдань, а Acer PurifiedVoice 2.0 і Acer PurifiedView 2.0 допоможуть суттєво поліпшити якість відеозв’язку. Доступ до всіх функцій AI можна отримати за допомогою універсальної програми AcerSense.



Діагональ екранів ноутбуків становить 16 або 14 дюймів. Залежно від виконання вони можуть мати сенсорний дисплей формату 2K на основі IPS-матриці або 3K на основі OLED-матриці. Екрани OLED успішно пройшли сертифікацію на відповідність вимогам стандартів VESA DisplayHDR TrueBlack 500 і Eyesafe 2.0, що регламентують відтворення яскравих кольорів і зниження навантаження на очі під час тривалого використання. Розробники подбали про легкість і компактність пристроїв, тому нові ноутбуки отримали тонкі корпуси, які доповнює філігранне лазерне гравіювання на кришках. Завдяки міцним шарнірам дисплей можна повертати на 180°, пристосовуючи пристрій до різних умов і стилів роботи. Ноутбуки також мають багатофункціональні сенсорні панелі, щоб користувачі могли швидко та легко керувати відеовикликами й відтворенням різноманітних медіафайлів.



Ноутбуки лінійки Swift Go втілили в собі низку інноваційних технологій, а також отримали повний набір портів для забезпечення продуктивної роботи. Вбудовані засоби зв’язку забезпечать підключення до мереж Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4, а інфрачервона вебкамера 1440p QHD та аудіосистема DTS:X Ultra – максимально реалістичне відтворення звуку й зображення під час відеоконференцій. Пристрої отримали також цілий арсенал засобів захисту: шторку об’єктива камери, сканер відбитків пальців, систему розпізнавання обличчя та систему Acer User Sensing 2.0, яка за допомогою AI виявляє присутність користувача. Власники пристроїв оцінять і широкий асортимент портів: два порти Thunderbolt 4, роз’єм HDMI 2.1 і пристрій зчитування карток MicroSD. Серед інших переваг нових ноутбуків можна згадати застосування повторно перероблених матеріалів для виготовлення як самих пристроїв, так і їхнього упаковання. Відповідність найвищим стандартам екологічності засвідчено сертифікатом EPEAT Gold.



Ноутбук Aspire Vero 16 (AV16-71P) – наочний приклад відданості компанії Acer ідеям захисту довкілля. Проєктуючи цей ноутбук, розробники розрахували викиди вуглецю так, щоби пристрій залишався вуглецево-нейтральним протягом усього життєвого циклу. Частка повторно перероблених матеріалів і матеріалів біологічного походження в конструкції корпусу зросла порівняно з попередньою моделлю на понад 70%. Однак це не єдиний аспект, який свідчить про дбайливе ставлення розробників пристроїв Vero до довкілля: вони застосували океанічний пластик для виготовлення сенсорної панелі, зменшили товщину деталей із поліетилентерефталату (ПЕТ) і подбали про ремонтопридатність ноутбука, аби скоротити обсяг викидів. Елегантний корпус ноутбука має сучасний дизайн і приємне на дотик покриття. Він успішно пройшов сертифікацію на відповідність суворим вимогам військового стандарту міцності MIL-STD-810H.



Aspire Vero 16 оснащено процесорами Intel Core Ultra 200H, модулями оперативної пам’яті обсягом до 32 ГБ та накопичувачем місткістю до 2 ТБ. Таке поєднання компонентів дасть користувачам змогу виконувати будь-які завдання. Поява екологічного ноутбука з високими характеристиками стала справжньою революцією у галузі створення ноутбуків із підтримкою AI. Цей прорив уже відзначили престижною нагородою CES 2025 Innovation Award.



Ноутбук Aspire Vero пристосований як для роботи, так і для розваг, адже його оснащено 16-дюймовим дисплеєм із тонкою рамкою. Екран має співвідношення сторін і відтворює 100% колірної палітри sRGB. Крім того, ноутбук отримав вебкамеру з роздільною здатністю 1440p QHD, низку засобів захисту конфіденційності, модуль бездротового зв’язку з підтримкою мереж Wi-Fi 7, а також два порти Thunderbolt 4 і роз’єм HDMI 2.1.

Ноутбук Acer Swift Go 16 (SFG16-73) надійде в продаж в Україні в травні. Початкова ціна – 59099 грн.



Ноутбук Acer Swift Go 14 (SFG14-74) надійде в продаж в Україні в червні. Початкова ціна – 56899 грн.



Ноутбук Acer Aspire Vero 16 (AV16-71P) надійде в продаж в Україні в травні. Початкова ціна – 54599 грн.

