«ЛУН Місто» підкаже заклади, що працюють під час загальних відключень світла

15 ноября 2022 г., 10:25

Проєкт міських досліджень «ЛУН Місто» українського порталу нерухомості «ЛУН» запустив нову інтерактивну карту – закладів, які працюють навіть під час загальних відключень електроенергії. Там можна подивитись який найближчий супермаркет чи кафе, майстерня чи коворкінг вже запаслися автономним живленням. Карта постійно доповнюється.

Годі й казати, що в сучасних умовах екстрених аварійних та стабілізаційних відключень електрики в багатьох областях і містах дуже корисно мати під рукою актуальну інформацію, яка дозволить зекономити час і правильно спланувати свої дії.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада