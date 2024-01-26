Український застосунок Impulse — світовий лідер App Store у категорії Health & Fitness

26 января 2024 г., 16:25

0

Tweet

Застосунок для тренування мозку Impulse, який є частиною української EdTech-компанії Headway, став лідером у світі за кількістю завантажень в App Store. Impulse залишається лідером серед iOS-застосунків цієї категорії у 2022-2023 роках.



За даними Sensor Tower, український застосунок Impulse впродовж двох останніх років утримує першість в категорії Health & Fitness, обігнавши Flo — застосунок у сегменті жіночого здоров'я, який був лідером категорії у 2019-2021 роках.



Наразі Impulse завантажили понад 55 мільйонів користувачів по всьому світу. Середня оцінка застосунку в App Store — 4,7. Вона сформована на основі більше як мільйону оцінок користувачів застосунку. У 2023 році Impulse потрапив до десятки застосунків-лідерів App Store за світовим доходом у категорії Health & Fitness.



“Я вдячний команді, яка, попри будь-які виклики, показує неймовірний результат. Плануємо не зупинятись на досягнутому, продовжувати масштабуватися та створювати продукти світового рівня з України”, — коментує СЕО Impulse Євгеній Костенецький.



Нагадаємо, Impulse — це застосунок для тренування мозку, що покращує пам’ять, увагу та логічне мислення за допомогою bite-sized ігор. Impulse є частиною IT-компанії Headway, що розробляє мобільні EdTech-продукти.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків