Анонсовано 15-дюймовий MacBook Air

7 июня 2023 г., 9:35

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На своїй щорічній конференції WWDC компанія Apple анонсувала новий ноутбук MacBook Air, який відрізняється використанням 15,3-дюймового дисплея Liquid Retina з яскравістю 500 ніт.



Новинка оснащена процесором M2, забезпечує до 18 години автономної роботи, а в її конструкції застосовується безвентиляторне охолодження.



За заявою Apple, новинка є найтоншим у світі 15-дюймовим ноутбуком, оскільки його товщина становить 11,5 мм, а вага – 1,5 кг.



MacBook Air також оснащений зарядкою MagSafe, двома портами Thunderbolt для підключення аксесуарів та зовнішнього дисплея з роздільною здатністю до 6K, а також роз'ємом для навушників 3,5 мм. Він поставляється у чотирьох варіантах дизайну: опівночі, зоряне світло, космічний сірий та сріблястий.



15-дюймовий MacBook Air оснащений 8-ядерним CPU з чотирма продуктивними та чотирма ефективними ядрами, 10-ядерним графічним процесором та 16-ядерним нейронним двигуном. M2 також забезпечує пропускну здатність пам'яті 100 ГБ/с та підтримує до 24 ГБ уніфікованої пам'яті.



Для організації відеоконференцій у MacBook Air встановлено камеру FaceTime HD з роздільною здатністю 1080p. Масив із трьох мікрофонів записує чистий звук з використанням удосконалених алгоритмів формування променя, тому під час відеодзвінків користувачі отримують гучний та чіткий звук.



Звукова система нового 15-дюймового MacBook Air включає шість динаміків, включаючи два твітери та два комплекти низькочастотних динаміків з функцією примусового придушення. Нові динаміки забезпечують подвійну глибину басів для більш повного звучання, а просторове аудіо за допомогою Dolby Atmos забезпечує ефект присутності під час прослуховування музики або перегляду фільмів.



Вже відкрито замовлення нових MacBook Air, а в роздріб ці ноутбуки з'являться з 13 червня за ціною від $1099.

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