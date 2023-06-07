Попри підрив Каховської ГЕС енергосистема України працює стабільно

7 июня 2023 г., 8:35

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Міністерство енергетики України повідомляє, що підрив Каховської ГЕС напряму не вплинув на ситуацію в енергосистемі країни станом на 6 червня. Загроз для стабільності електропостачання немає. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.





Ситуація на ЗАЕС. Незважаючи на поступове зниження рівня води, прямої загрози для окупованої станції немає. Експерти Енергоатому постійно моніторять ситуацію.





Через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н «Острів»), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи.





Також уночі ворог завдав масованого ракетного удару по всій території країни. Через падіння уламків ракет зафіксовано пошкодження ліній електропередачі в Києві та Київській області, проводяться відновлювальні роботи.





Крім того, ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Через обстріли є знеструмлені населені пункти на Донеччині, у прикордонній зоні Сумської області зафіксовано нові пошкодження електромереж, внаслідок чого загальна кількість знеструмлених абонентів там сягнула майже 11 тисяч споживачів.

Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.





Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.





Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 1031 МВт*год. Експорт до Польщі - 1800 МВт*год.

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