Слабкий споживчий попит продовжує затримувати відновлення ринку смартфонів

7 июня 2023 г., 10:25

0

Tweet

Згідно з новим прогнозом IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, світові поставки смартфонів скоротяться на 3,2% у 2023 році та складуть 1,17 мільярда одиниць за рік. Це погіршення прогнозу в порівнянні з лютневим прогнозом - падіння на 1,1%. Перегляд прогнозу зумовлений кількома факторами, зокрема, погіршенням економічних перспектив та інфляцією, що триває. Попри зниження прогнозу на 2023 рік, IDC все ще очікує відновлення ринку у 2024 році з ростом на 6% у річному обчисленні.

«Наші розмови з каналами збуту, партнерами по ланцюжку поставок і великими виробниками обладнання вказують на те, що відновлення буде відтерміноване і слабшим у другому півріччі, - зазначила Набіла Попал (Nabila Popal), директор з досліджень у відділі IDC з відстеження мобільних і споживчих пристроїв. - Споживчий попит відновлюється набагато повільніше, ніж очікувалося, у всіх регіонах, включаючи Китай. Якщо 2022 р. був роком надлишкових запасів, то 2023 р. - роком обережності. Хоча всі хочуть мати запаси, готові осідлати хвилю неминучого відновлення, ніхто не хоче застрягти з ними надовго. Це також означає, що бренди, які беруть на себе ризик - в потрібний час - можуть потенційно пожинати великі плоди у вигляді зростання акцій».

«У багатьох регіонах запаси на складах залишаються високими, і хоча ситуація покращилася, довіра з боку постачальників все ще залишається низькою, - говорить Райан Рейт (Ryan Reith), віце-президент групи з відстеження мобільних і споживчих пристроїв в IDC. - Ми продовжуємо бачити на ринку більше складних конструкцій, що є великим технологічним кроком вперед для індустрії, але час для цього невдалий, враховуючи зустрічний вітер. Оскільки багато компаній продовжують зосереджуватися на скороченні бюджетів, наслідки цих рішень можуть бути тривалими. Зараз саме час інвестувати в клієнтів, в те, що їм потрібно і чого вони хочуть. Маркетингова підтримка, стимулювання збуту та рекламна підтримка повинні бути на вершині цього списку».

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0

Tweet