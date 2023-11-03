Вже понад 20 млн разів українці скористалися «Дія.Підписом»

3 ноября 2023 г., 10:25

Технологія автентифікації «Дія.Підпис» допомагає зручно та безпечно підписувати документи, буквально просто кліпнувши очима. Рішення порівнює біометрію вашого обличчя з фото на документах у реєстрах. А кліпнути потрібно, щоб підтвердити, що ви – це ви.

Найчастіше «Дія.Підписом» користуються для авторизації на сайтах державних органів, отримання послуг в «Дії» та підписання петицій або документів. Загалом же українці скористалися цим сервісом вже понад 20 млн. разів.

Завдяки цьому кваліфікованому електронному підпису громадяни, бізнес та держава економлять сотні годин. Адже не потрібно ходити в держустанови, стояти в чергах, бігати з флешами тощо.

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