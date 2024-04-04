MIMO дає змогу створити оптичну лінію зв'язку довжиною 7000 км з 12-жильним волокном

4 апреля 2024 г., 12:35

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Компанії NEC і NTT повідомили про успішне проведення першого у своєму роді експерименту з передачі даних на відстань 7280 км трансокеанського класу з використанням з'єднаного 12-жильного багатожильного волокна і технології MIMO.



Оптоволоконний кабель, використовуваний NEC і NTT, складається з 12 каналів передачі оптичного сигналу в оптичному волокні стандартного зовнішнього діаметра (0,125 мм). Очікується, що це досягнення стане інфраструктурною технологією передачі даних наступного покоління, яка сприятиме реалізації оптичних мереж великої пропускної спроможності, зокрема майбутні оптичні підводні кабелі.



В наявних оптичних підводних кабелях використовується одножильне волокно, яке має один оптичний канал передачі, званий сердечником, всередині одного волокна. На відміну від цього, в усьому світі ведуться дослідження і розробки щодо збільшення пропускної спроможності кабелю шляхом використання багатожильного волокна, яке має кілька жил для збільшення пропускної здатності без зміни стандартного зовнішнього діаметра волокна.



Наразі компанія NEC бере участь у проєкті зі встановлення оптичної підводної кабельної системи великої протяжності з використанням багатожильних волокон із двома оптичними трактами передачі.



З поширенням 5G у глобальному масштабі та збільшенням зв'язку між центрами обробки даних міжнародний інтернет-трафік у період з 2018 р до 2022 р зростав у середньому на 30% на рік, і очікується, що ця тенденція збережеться. Щоб задовольнити високий попит на зв'язок, зростає необхідність у збільшенні пропускної здатності оптичної підводної кабельної системи, а також у збільшенні кількості оптичних підводних кабелів.



У міру додавання більшої кількості жил в оптичне волокно зі стандартним зовнішнім діаметром виникають перехресні перешкоди, коли оптичні сигнали, що просочуються з однієї жили, інтерферують з оптичними сигналами в сусідніх жилах, що призводить до погіршення якості зв'язку. Особливо під час передачі на великі відстані, на додаток до серйозності перехресних перешкод, стає важко точно приймати передані сигнали через нерівномірність затримки та втрат між оптичними сигналами.



Компанія NEC розробила алгоритм демодуляції прийнятих сигналів з використанням технології Multiple Input Multiple Output (MIMO).



Хоча технологію MIMO зазвичай використовують для поділу декількох радіосигналів, що заважають, масштаби обробки сигналів MIMO, які знайшли практичне застосування в наявних оптичних комунікаціях, обмежені двополяризаційними мультиплексованими сигналами. Крім того, оптоволокно з великою кількістю жил вимагає більш ретельної обробки сигналів, оскільки оптичні сигнали додатково мультиплексуються. Крім того, необхідно розв'язати проблему випадкового виникнення перехресних перешкод під час передання сигналу на великі відстані.



Компанія NEC розробила алгоритм передавання сигналу на великі відстані та застосувала його до системи 24 x 24 MIMO (12 ядер x 2 поляризації), забезпечивши точний поділ і демодуляцію високошвидкісних сигналів, що приймаються.



В оптичному зв'язку на великі відстані з використанням багатожильного волокна, коли виникають нерівномірні затримки та втрати під час розповсюдження між мультиплексованими оптичними сигналами, ресурси схеми, необхідні для обробки MIMO-сигналів під час приймання, збільшуються, що ускладнює реалізацію і впровадження. Крім того, нерівномірність втрат під час поширення значно обмежує відстань, на яку можна передавати сигнал.



У цьому дослідженні NTT розробила технології проєктування з'єднаних багатожильних волокон та оптичних пристроїв вводу/виводу (під'єднання fan-in/fan-out), що можуть зменшити вплив нерівномірності затримки та втрат сигналу, а також технології оцінювання дизайну оптичних ліній передавання для далеких застосувань.



Об'єднавши ці технології, NEC і NTT провели експерименти з передавання сигналу на відстань 7 280 км, що передбачають використання оптичного підводного кабелю трансокеанського класу, і вперше у світі досягли успіху в точній демодуляції 12 просторово мультиплексованих оптичних сигналів в автономному режимі.



Обидві компанії продовжать дослідження і розробку цих технологій з метою їхньої комерціалізації як оптичної підводної кабельної системи великої протяжності та наземної опорної мережі як частини оптичної інфраструктури передавання даних великої пропускної спроможності в рамках концепції IOWN та ери Beyond 5G/6G у 2030-х роках.

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