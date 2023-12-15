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Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні

15 декабря 2023 г., 15:57
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Як повідомляє DOU, виробник дронів Quantum-Systems створить R&D-центр в Україні. Про це та про плани найму фахівців виданню повідомив регіональний СОО німецької компанії  Олександр Бережний. 

Зазначається, що новий R&D-підрозділ працюватиме на базі сервіс-центру Quantum-Systems, який вже відкрито у нашій країні раніше.  

Нагадаємо, що цей виробник навесні цього року відкрив в Україні Центр із сервісу, підтримки, навчання та логістики (SSTLC). У цьому закладі почали готувати операторів дронів «Vector», також Центр став новою локацією для ремонту й закупівлі запасних частин.

Quantum-System розробляє дрон «Vector, який може злітати й приземлятися вертикально та має двигун із низьким рівнем шуму. Систему оснащено зашифрованим IP-зв’язком, який передає відеопотік. 

Німецька компанія співпрацює з Міністерством оборони Українит та на потреби ЗСУ вже передали сотні таких дронів.

За словами Олександра Бережного, значна частина роботи українського Центру SSTLC ще з квітня 2023 року є дотичною до R&D, тож компанія прийняла рішення про створення окремого відділу для розробок і досліджень. 

У планах української команди Quantum-System виробництво запасних частин для дронів, а у 2025-му вже повна збірка систем. 

«Плануємо, що над цим проєктом працюватимуть орієнтовно 40 фахівців», зазначив Олександр Бережний.

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