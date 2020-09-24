AMD представила свои первые чипы специально для Chromebook

24 сентября 2020 г., 11:56

0

Tweet

Компания AMD объявила о выпуске первых мобильных процессоров AMD Ryzen и AMD Athlon для платформ Chromebook.

Как отмечается, устройства на новых чипах обеспечивают до 178% более быстрый просмотр веб-страниц по сравнению с предыдущим поколением. Разработанная в сотрудничестве с Google, линейка мобильных процессоров AMD Ryzen и Athlon 3000 C-серии представляет первые в мире Chromebook на базе архитектуры Zen с системами от Acer, ASUS, HP и Lenovo, запланированными к запуску в IV кв. 2020 г. Мобильные процессоры AMD Ryzen 3000 C-серии предлагают на 212% лучшую производительность при многозадачности и создании контента по сравнению с предыдущим поколением AMD Chromebook. Благодаря встроенной графике AMD Radeon Graphics, мобильные процессоры AMD Ryzen 3000 C-серии включают в себя самую мощную графику, доступную для Chromebook.



Построенные на архитектуре Zen с лучшей в своем классе графикой AMD Radeon, по заявлению AMD, ноутбуки Chromebook выйдут на новый уровень производительности. Мобильные процессоры 3000 C позволят создавать более тонких и легких конструкции Chromebook, которые несмотря на небольшой размер позволяют вместить энергоэффективный аккумулятор с продолжительным временим работы, а также модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5 для расширения возможностей подключения.



По тестам компании мобильный процессор AMD Ryzen 7 3700C дает до 251% более высокую производительность графики по сравнению с предыдущим поколением AMD Chromebook. Плюс к этому он обеспечивает до 104% больше вычислительной мощности в рабочей производительности и на 152% ускоряет процесс редактирования фотографий.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации