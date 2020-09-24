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Check Point и Microsoft помогают защитить облачную инфраструктуру предприятий

24 сентября 2020 г., 11:15
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Check Point и Microsoft помогают защитить облачную инфраструктуру предприятий

Check Point Software Technologies сообщила о получении награды Microsoft Security 20/20 в категории «Самый активный партнер по интеграции». Уточняется, что компания была отмечена среди лучших партнеров по всему миру за демонстрацию достижений в области инноваций и успешной интеграции своих решений в облачные технологии Microsoft.

Клиенты Azure выбирают Check Point, как одного из лучших поставщиков решений в области облачной безопасности, имеющего статус Co-Sell Ready Prioritized Solutions. Награда Microsoft подчеркивает лидерство и видение Check Point в области облачной безопасности, а также способность Check Point соответствовать новой и сложной облачной архитектуре платформы Azure.

Сегодня среда облачных вычислений является самой сложной из когда-либо существовавших. Количество облачных сервисов, предлагаемых заказчикам, растет в геометрической прогрессии. Способы, которыми компании хранят и масштабируют данные, резко изменились. В то же время количество технологий, развертываемых в облаке, значительно увеличилось, а архитектура приложений перешла на микро-сервисы, что изменило периметр безопасности на периметр рабочей нагрузки. Все эти изменения привели к резкому увеличению спектра возможных атак в сегодняшней среде облачных вычислений.

Чтобы удовлетворить уникальные потребности в безопасности сегодняшнего облака, Microsoft и Check Point начали совместную работу. Партнеры фокусируются на том, что предотвращение атаки важнее ее обнаружения. В результате многочисленные интеграции связывают продукты безопасности Microsoft и Check Point CloudGuard, включая Azure Security Center, Azure Sentinel и Intune. Эти интеграции обеспечивают полную защиту данных клиентов Azure, позволяя им пользоваться преимуществами эластичного и динамичного облака Azure.


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