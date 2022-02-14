Недоработки VR-гарнитур можно использовать для кражи паролей

14 февраля 2022 г., 17:35

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Исследователи из Университета Рутгерса в Нью-Брансуике опубликовали первую работу, исследующую, как хакеры могут использовать популярные гарнитуры виртуальной реальности (VR), такие как Oculus Quest 2, HTC Vive Pro и PlayStation VR, для кражи конфиденциальной информации, включая данные кредитных карт и пароли.



В марте подготовленная ими статья будет представлена на ежегодной Международной конференции по мобильным вычислениям и сетям.



Авторам удалось показать, что очки дополненной/виртуальной реальности (AR/VR) со встроенными датчиками движения допускают злонамеренное использование – с регистрацией тонкой динамики лица, связанной с речью, для кражи конфиденциальной информации, передаваемой посредством голосовых команд,



Демонстрационная атака прослушиванием под названием Face-Mic была разработана сотрудниками рутгерсовской лаборатории WINLAB при участии коллег из Техасского университета A&M и Университета Теннесси в Ноксвилле.



«Наше исследование показывает, что Face-Mic позволяет получать конфиденциальную информацию о владельце гарнитуры с помощью четырех распространённых моделей очков AR/VR, включая самые популярные: Oculus Quest и HTC Vive Pro», – сообщила руководитель работы, замдиректора WINLAB Дженнифер Чень (Yingying “Jennifer” Chen).



Из трёх разновидностей колебаний, улавливаемых датчиками AR/VR-гарнитур – речевая мимика, колебания воздуха и акустические волны в костях – последние, по словам Чень, несут в себе особенно богатую информацию о поле, личности и речи пользователя.



Хотя поставщики обычно ограничивают доступ к функции голосового управления в микрофонах гарнитур, исследование показало, что встроенные датчики движения, такие как акселерометр и гироскоп, не требуют никаких разрешений для использования. При этом они позволяют извлекать простой речевой контент, включая цифры и слова, складывающиеся в номера кредитных карт, номера социального страхования, номера телефонов, PIN-коды, даты рождения и пароли.



После идентификации пользователя, хакеры могут углублять степень раскрытия конфиденциальных сведений о его образе жизни, например, об истории путешествий AR/VR, о предпочтениях в играх/видео и покупках и даже об испытываемых эмоциях или состоянии здоровья.



Чен надеется, что эти выводы повысят осведомленность широкой общественности об угрозах безопасности со стороны AR/VR-гарнитур и побудят их производителей к созданию более безопасных моделей.

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