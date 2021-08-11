Монитор AGON PRO AG254FG поддерживает частоту 360 Гц и Nvidia Reflex

11 августа 2021 г., 16:15

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В представленной компанией AOC категории продуктов для самых требовательных геймеров и киберспортсменов AGON PRO выпущен 24,5-дюймовый (62,2 см) монитор AGON PRO AG254FG на базе IPS-панели с разрешением Full HD и частотой обновления 360 Гц.



Монитор AGON PRO AG254FG получил дизайн, удостоенный награды Reddot Design Award. Он предусматривает отсутствие рамок с трёх сторон и специальный защитный экран, который увеличивает видимость при ярком освещении. На задней панели монитора расположились чёткие линии и яркие акценты RGB-подсветки AGON Light FX, которая предусматривает 14 режимов работы и 10 тысяч комбинаций. Настроить подсветку можно с помощью G-Menu — специального программного обеспечения AOC.

Для 24,5-дюймовой IPS-панели монитора AG254FG заявлено время отклика GtG 1 мс и 110% покрытие sRGB, при углах обзора 178°/178°. Сертификация VESA DisplayHDR 400 позволяет дисплею декодировать и правильно отображать данные HDR в реалистичном динамическом диапазоне.

Помимо прочего, монитор AG254FG оснащён собственным процессором NVIDIA G-Sync с диапазоном переменной частоты обновления 1–360 Гц, устраняющим рывки изображения за счёт согласования частоты обновления монитора с частотой кадров графического процессора. Кроме того, если размытость изображения в движении становится проблемой, технология NVIDIA Ultra Low Motion Blur использует стробирование подсветки, чтобы уменьшить его и обеспечить сверхплавность.

Новый AGON PRO AG254FG — первый монитор AGON by AOC, который оснащён технологией Nvidia Reflex, сокращающей время задержки системы. Интегрируя технологию Nvidia Reflex, разработчики игр могут устранить очередь рендеринга графического процессора и снизить обратную нагрузку на процессор в сценах с интенсивным использованием графического процессора. Кроме того, встроенный анализатор задержки Nvidia Reflex может измерять точное время между щелчком мыши и изменением пикселей на экране, что ранее было возможно только с высокоскоростными камерами и специальным оборудованием.

В мониторе AG254FG имеется эргономичная подставка с регулируемой высотой, поворотом и наклоном. USB-концентратор с четырьмя разъёмами позволяет подключать мышь и клавиатуру непосредственно к монитору, а стереодинамики мощностью 5 Вт со звуком DTS обеспечивают отличный звук при повседневном использовании без гарнитуры.

Чтобы настроить монитор в соответствии со своими предпочтениями, можно использовать либо прилагаемый проводной пульт дистанционного управления QuickSwitch, позволяющий переключаться между различными настройками, либо программное обеспечение AOC G-Menu.

Дополнительные игровые функции включают Dialpoint (наложение перекрестия), чтобы помочь игрокам улучшить прицеливание, счётчик кадров, который может показывать скорость смены кадров в любом из четырёх углов, функцию AOC Shadow Control для осветления тёмных областей без воздействия на остальную часть экрана и наоборот, настройку AOC Game Color для изменения уровня насыщенности и шесть игровых режимов для разных жанров (три из них настраивает пользователь).

Первая модель в линейке AGON PRO, 24,5-дюймовый монитор AGON PRO AG254FG появится в продаже в сентябре 2021 года по рекомендованной розничной цене 29999 гривен.

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