Amazon інвестує 7,2 млрд дол. у хмари в Тель-Авіві до 2037 року

3 августа 2023 г., 12:35

0

Tweet

Amazon Web Services (AWS) відкрила свій перший хмарний регіон в Ізраїлі для комерційного доступу і планує інвестувати в країну близько 7,2 млрд дол. до 2037 року.

Регіон (il-central-1), про який вперше було оголошено в червні 2021 року, матиме три зони доступності і буде розташований в Тель-Авіві, повідомили в компанії.

Новий хмарний регіон в Тель-Авіві є третім хмарним регіоном компанії на Близькому Сході. AWS запустила хмарні регіони в Бахрейні та ОАЕ, обидва з трьома зонами доступності, у 2019 та 2022 роках відповідно.

Конкуруючі постачальники хмарних послуг, такі як Google та Oracle, вже мають операційні хмарні регіони в Ізраїлі. Минулого року в листопаді Google запустила новий хмарний регіон в Ізраїлі (me-west 1) поряд зі своїм регіоном в Досі (me-central 1) на Близькому Сході.

Oracle також ввела в експлуатацію хмарний регіон в Єрусалимі в жовтні 2021 року. Незабаром компанія планує запустити ще один хмарний регіон в Ізраїлі.

Microsoft, з іншого боку, ще не відкрила хмарний регіон в Ізраїлі. У неї є два операційні хмарні регіони у Дубаї та Досі, що були запущені у 2019 та 2022 роках відповідно.

Перші інвестиції AWS в інфраструктуру Ізраїлю відбулися у 2019 році, коли постачальник хмарних послуг відкрив периферійну локацію Amazon CloudFront.

У 2020 році компанія запустила AWS Outposts та AWS Direct Connect в Ізраїлі, щоб надати підприємствам країни можливість використовувати технології AWS у власних центрах обробки даних та встановлювати виділені з'єднання з хмарою AWS.

У квітні 2021 року уряд Ізраїлю оголосив, що обрав AWS своїм основним хмарним провайдером в рамках контракту Nimbus.

Новий хмарний регіон в Тель-Авіві, за словами AWS, буде підтримувати різноманітні сервіси AWS в області обчислень, зберігання, мереж і безпеки, включаючи AWS RedShift, Amazon Aurora, AWS CloudFormation, Amazon S3 і Amazon CloudWatch.

З новим хмарним регіоном AWS тепер має 102 зони доступності в 32 географічних регіонах по всьому світу.

У травні компанія AWS заявила, що виділить 12,7 мільярда доларів на розширення своєї хмарної інфраструктури в Індії до 2030 року, щоб задовольнити зростаючий попит клієнтів на свої хмарні сервіси. Ця заява була зроблена всього через п'ять місяців після того, як компанія запустила свій другий регіон в Хайдарабаді. У березні компанія заявила, що планує запустити новий хмарний регіон у Малайзії та інвестувати в країну 6 мільярдів доларів протягом наступних 14 років.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys