«ПриватБанк» та Visa вперше у світі випробували програму цифрової автентифікації платежів в електронній торгівлі

3 августа 2023 г., 13:41

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Програма цифрової автентифікації Digital Authentication Framework (DAF), що працює на основі технологій EMV 3-D Secure (3DS) та Visa Token Service, гарантує безпеку транзакцій без присутності картки, залишаючись при цьому простою у використанні. Перша у світі транзакція DAF 3DS відбулася в Україні 26 травня.

Компанія Visa об’єднала зусилля з «ПриватБанком», представляючи нове рішення – програму цифрової автентифікації DAF, що являє собою набір критеріїв ефективності систем цифрової комерції. Якщо електронна торгова транзакція відповідає цим критеріям, продавці можуть не турбуватися про її класифікацію. Програму DAF розроблено для того, щоб транзакції електронної комерції відбувалися так само ефективно, як платежі у фізичних торгових точках, що обробляються згідно з міжнародним стандартом операцій із банківськими картками EMV. Україна стала першою країною у світі, де запущено цю новаторську програму.

Digital Authentication Framework – це оновлення програми Visa Secure, яка заснована на технології 3DS і вимагає проходження багатоетапної перевірки для автентифікації клієнта банком-емітентом, перш ніж транзакція електронної комерції (без присутності картки) може бути схвалена з упевненістю. Однак із DAF активна автентифікація потрібна лише для першої транзакції, наступні ж транзакції схвалюються автоматично. Завдяки цьому споживачі відчувають менше незручностей, зменшується кількість замовлень, що залишаються неоформленими в кошику, і продавці отримують вищий рівень конверсії.

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