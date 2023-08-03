Майже 40% всіх серверів на базі Arm закуповує Китай

3 августа 2023 г., 11:35

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Як повідомляє Techpowerup, посилаючись на Bernstein, приблизно 40% всіх серверів на базі процесорів Arm у світі наразі використовуються в Китаї.

Зростаючі проблеми з придбанням високопродуктивних серверів x86 спонукали китайські компанії, що займаються будівництвом центрів обробки даних, прискорити перехід на системи з процесорами Arm.

Хоча переважна більшість серверів сьогодні працюють на процесорах x86 від AMD та Intel, доля систем на базі Arm зростає. Кілька світових технологічних гігантів, включаючи AWS, Google, Fujitsu, Microsoft, Nvidia, вже впровадили або розробили SoC на базі Arm.

SoC на базі Arm стають все більш привабливими для китайських компаній, враховуючи складність постійного постачання процесорів Xeon від Intel або EPYC від AMD. Такі китайські компанії, як Alibaba, Huawei та Phytium, є піонерами у розробці чипів на платформі Arm для центрів обробки даних.

Однак обмеження уряду США створюють певні проблеми. І Huawei, і Phytium, внесені до чорного списку Сполучених Штатів, не можуть отримати доступ до передових технологічних процесів TSMC, що обмежує їхню здатність виробляти конкурентоспроможні процесори. Хоча T-Head від Alibaba може використовувати останні інновації TSMC, вона не може ліцензувати високопродуктивні обчислювальні ядра процесорів Neoverse V-серії від Arm через різні правила експортного контролю. Попри ці проблеми, багато розробників мікросхем розглядають альтернативи, такі як RISC-V, що використовує набір інструкцій (ISA) з відкритим вихідним кодом. Проте, завдяки підтримці таких впливових компаній, як AWS, Google, Nvidia, Microsoft, Qualcomm та Samsung, архітектури Armv8 та Armv9 продовжують мати перевагу над RISC-V. Підтримка цих компаній гарантує, що програмна екосистема залишається сумісною з їхніми процесорами, що, ймовірно, і надалі сприятиме впровадженню Arm у центрах обробки даних.

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