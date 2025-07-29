Alibaba анонсувала AI-окуляри

29 июля 2025 г., 9:35

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Alibaba представила пару розумних окулярів, що працюють на базі своїх AI-моделей, що стало першим кроком китайської компанії в цій категорії продуктів.



Гігант електронної комерції заявив, що окуляри Quark AI Glasses будуть запущені в Китаї до кінця 2025 року з апаратним забезпеченням, що працює на базі великої мовної моделі Qwen і передового AI-помічника Quark.



Відзначається, що компанія є одним з лідерів в області AI в Китаї та активно випускає нові моделі з функціями, які можуть конкурувати із західними аналогами, такими як OpenAI.



Багато технологічних компаній розглядають пристрої, що носяться, зокрема окуляри, як наступний рубіж в області обчислень поряд зі смартфонами. Quark, який був оновлений в цьому році, нині доступний в Китаї у вигляді додатка. Alibaba вступає в гру з апаратним забезпеченням, щоб більш широко поширювати додаток.



Окуляри Quark AI Glasses — це відповідь Alibaba на розумні окуляри Meta, розроблені у співпраці з Ray-Ban. Китайський технологічний гігант тепер також буде конкурувати з китайським виробником побутової електроніки Xiaomi, який цього року випустив свої власні AI-окуляри.



Alibaba заявила, що її окуляри будуть підтримувати функції гучного зв'язку, потокової передачі музики, перекладу в режимі реального часу і транскрипції зустрічей. Окуляри також оснащені вбудованою камерою.



Alibaba володіє рядом різних сервісів в Китаї, від картографії до онлайн-агентства з продажу подорожей. Її дочірня компанія Ant Group також управляє широко використовуваним мобільним сервісом Alipay. Alibaba заявила, що користувачі зможуть використовувати навігаційний сервіс через окуляри, оплачувати покупки за допомогою Alipay і порівнювати ціни на Taobao, її китайській платформі електронної комерції.



Компанія ще не оприлюднила ціну і технічні характеристики новинки.

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