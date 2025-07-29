Перший кейс Test in Ukraine: німецька Diehl протестувала свій наземний роботизований комплекс

29 июля 2025 г., 8:05

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Як повідомляє Мінцифри, Test in Ukraine від Brave1 уже працює — німецький оборонний виробник DIEHL випробував свій наземний роботизований комплекс (НРК) в Україні.





Test in Ukraine - прозора й швидка платформа для іноземних компаній, які хочуть випробовувати свої БпЛА, НРК, морські дрони, РЕБ або AI-рішення в умовах, що неможливо змоделювати в жодній лабораторії світу.





«Нещодавно ми запустили Test in Ukraine та відкрили можливість для виробників світового масштабу тестувати свої розробки в бойових умовах. Унікальний досвід України допомагає створювати ефективні рішення, які здатні змінити ситуацію на полі бою. І міжнародні компанії вже випробовують свій потенціал на наших полігонах», зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.





Німецька компанія DIEHL, відома системами ППО IRIS-T, протестувала свій наземний роботизований комплекс у межах платформи Test in Ukraine від Brave1. Перше випробування в межах платформи пройшло на базі тренінг-центру 3 штурмової бригади.





Під час тестування команда DIEHL змогла перевірити свою технологію в умовах, наближених до бойових. Компанія отримала зворотний зв’язок від військових, які системно працюють з НРК, а також чіткі рекомендації для адаптації комплексу до вимог фронту.





«Масштабуємо досвід України через Test in Ukraine на глобальний рівень та допомагаємо світовим компаніям створювати ефективні рішення для сучасної технологічної війни», резюмував Михайло Федоров.

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