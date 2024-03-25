АІ-стартап Mantis Analytics, що надає аналітики РНБО, виходить на міжнародний ринок

25 марта 2024 г., 8:35

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Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України розповів про АІ-стартап Mantis Analytics: «від команди волонтерів до співпраці з РНБО та перших контрактів».

Початок повномасштабного вторгнення, купа російських фейків. В одному з AI-чатів група українських розробників придумує, як боротись із пропагандою. Ідея цікава - робити це за допомогою штучного інтелекту. Так зʼявляється команда Mantis Analytics.

Розробники створюють онлайн-платформу, яка в режимі реального часу і на основі штучного інтелекту моніторить російський інформаційний простір і шукає вкиди. Після успішного тестування команда почала масштабувати продукт. Далі це все переростає в більший проєкт — і починається співпраця з Радою нацбезпеки та оборони (РНБО).

З початку повномасштабного вторгнення Mantis Analytics передає дані спеціалістам з РНБО. Розробка команди допомагає протидіяти дезінформації та швидко приймати рішення: проводити брифінг, спростовувати інформацію або запустити контрнаратив.

«Розробники кажуть, що посилили можливості РНБО, бо автоматизували процес спостереження за російським інформаційним полем. РНБО приймає без додаткових змін з боку аналітика 80% звітів Mantis Analytics. Це дуже потужний результат», зазначив Михайло Федоров.

Минулого року команда Mantis отримала перший контракт від американського аналітичного центру, зареєструвала компанію, а ще залучила грант на $25 тисяч від українського кластеру оборонних технологій Brave1. Гроші пішли на допрацювання платформи.

«Brave1 ми створили саме для того, щоб допомогти розробникам, у тому числі знаходити інвестиції, розвиватись та масштабуватись. Також маєте класну ідею чи розробку, яка може підсилити фронт? Подавайтесь на Brave1», зазначив міністр.

Mantis Analytics залучила найпотужнішу в Східній Європі команду на початку роботи і створила стартап, який працює і в державному, і в приватному секторах. У планах компанії вихід на іноземні ринки, в США та Європу.

«Пишаюсь українськими розробниками. Кожен бореться із росіянами різними способами, а подеколи створює для цього свої інструменти», підкреслив Михайло Федоров.

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