NVIDIA анонсувала базову модель GR00T для гуманоїдних роботів

22 марта 2024 г., 17:35

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Компанія NVIDIA оголосила про проєкт GR00T, універсальну базову модель для гуманоїдних роботів, покликану продовжити роботу над проривами в робототехніці та втіленому AI.



У рамках цієї ініціативи також представлено новий комп'ютер Jetson Thor для гуманоїдних роботів на базі SoC NVIDIA Thor, а також значні оновлення робототехнічної платформи NVIDIA Isaac, включно з базовими моделями генеративного AI, інструментами для моделювання та інфраструктурою робочого процесу AI.



"Створення базових моделей для гуманоїдних роботів - одна з найбільш захопливих проблем, які сьогодні можна вирішити в AI", - сказав Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор NVIDIA. "Провідні робототехніки по всьому світу збираються разом, щоб зробити гігантський стрибок на шляху до AI-робототехніки загального призначення".



Роботи на базі GR00T, що розшифровується як Generalist Robot 00 Technology, будуть здатні розуміти природну мову та імітувати рухи, спостерігаючи за діями людини, швидко навчаючись координації, спритності та іншим навичкам, щоб орієнтуватися, адаптуватися і взаємодіяти з реальним світом. У своєму виступі на GTC Дженсен Хуанг продемонстрував кілька таких роботів, що виконують різні завдання.





Jetson Thor було створено як нову обчислювальну платформу, здатну виконувати складні завдання і безпечно та природно взаємодіяти з людьми та машинами. Вона має модульну архітектуру, оптимізовану за продуктивністю, потужністю та розмірами.



SoC включає GPU нового покоління на базі архітектури NVIDIA Blackwell з механізмом трансформації, що забезпечує 800 терафлопс продуктивності 8-бітного AI з комою, що плаває, для запуску мультимодальних генеративних моделей AI, таких як GR00T. Завдяки інтегрованому процесору функціональної безпеки, кластеру високопродуктивних CPU і пропускної спроможності Ethernet 100 ГБ/c, це значно спрощує розробку та інтеграцію.



NVIDIA створює комплексну платформу AI для провідних компаній, що виробляють людиноподібних роботів, таких як 1X Technologies, Agility Robotics, Apptronik, Boston Dynamics, Figure AI, Fourier Intelligence, Sanctuary AI, Unitree Robotics та XPENG Robotics та інших.



"Ми перебуваємо на переломному етапі історії, коли роботи, орієнтовані на людину, такі як Digit, готові назавжди змінити трудову діяльність. Сучасний штучний інтелект прискорить розвиток, прокладаючи шлях для роботів, подібних до Digit, щоб допомогти людям у всіх аспектах повсякденного життя", - сказав Джонатан Херст, співзасновник і головний робототехнік Agility Robotics. "Ми раді співпрацювати з NVIDIA, щоб інвестувати в обчислення, інструменти моделювання, середовища машинного навчання та іншу необхідну інфраструктуру, щоб втілити мрію про те, щоб роботи стали частиною повсякденного життя".



"Втілений AI не тільки допоможе розв'язати деякі з найсерйозніших проблем людства, а й створить інновації, які наразі перебувають поза межами наших можливостей або уяви", - сказав Джорді Роуз (Geordie Rose), співзасновник і генеральний директор Sanctuary AI. "Такі важливі технології не повинні створюватися поодинці, саме тому ми віддаємо перевагу таким довгостроковим партнерам, як NVIDIA".





Інструменти Isaac, які використовує GR00T, здатні створювати нові базові моделі для будь-якого втілення робота в будь-якому середовищі. Серед цих інструментів - Isaac Lab для навчання з підкріпленням та OSMO, сервіс оркестровки обчислень.



Втілені моделі AI потребують величезних обсягів реальних і синтетичних даних. Нова лабораторія Isaac Lab - це прискорений на GPU, легкий, оптимізований за продуктивністю додаток, створений на базі Isaac Sim спеціально для виконання тисяч паралельних симуляцій для навчання роботів.



Для масштабування робочих навантажень з розробки роботів на гетерогенних обчисленнях OSMO координує генерацію даних, навчання моделей і програмно-апаратні робочі процеси в розподілених середовищах.



NVIDIA також презентувала Isaac Manipulator і Isaac Perceptor - колекцію попередньо навчених моделей, бібліотек і еталонного обладнання для робототехніки.



Isaac Manipulator пропонує найсучасніші можливості спритності та модульного AI для роботизованих рук з надійною колекцією базових моделей і бібліотек з GPU-прискоренням. Він забезпечує 80-кратне прискорення під час планування траєкторії руху, а сприйняття з нульовою точністю підвищує ефективність і пропускну спроможність, даючи змогу розробникам автоматизувати більшу кількість нових роботизованих завдань. Серед перших партнерів по екосистемі - Yaskawa, Universal Robots, компанія Teradyne, PickNik Robotics, Solomon, READY Robotics і Franka Robotics.



Isaac Perceptor надає можливості багатокамерного об'ємного 3D-бачення, які дедалі частіше використовують в автономних мобільних роботах, що застосовуються на виробництві та під час виконання замовлень для підвищення ефективності та безпеки праці, а також зниження кількості помилок і витрат. До числа перших компаній, що використовують ці можливості, відносяться ArcBest, BYD і KION Group, які прагнуть досягти нових рівнів автономності в вантажно-розвантажувальних операціях і т. д.



Очікується, що нові можливості платформи Isaac будуть доступні в наступному кварталі.

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