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AI-кластер Tesla включає 10000 GPU Nvidia H100

30 августа 2023 г., 10:25
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За повідомленням @SawyerMerritt, розпочав свою роботу обчислювальний кластер Tesla, націлений на виконання завдань на основі технології штучного інтелекту у сфері автономного водіння. До його складу входить 10000 обчислювальних GPU Nvidia H100, що дозволило досягти пікової продуктивності 340 FP64 PFLOPS для технічних обчислень та 39,58 INT8 ExaFLOPS для AI-навантажень. Для порівняння, продуктивність четвертого у світі суперкомп'ютера Leonardo складає 304 FP64 PFLOPS.

"Завдяки відеонавчанню на даних, отриманих з реального світу, у нас, можливо, найбільші у світі набори навчальних даних, місткість кеш-пам'яті гарячого рівня перевищує 200 ПБ - на порядки більше, ніж у LLM", - пояснив Тім Заман, менеджер з розробки платформи AI Infra & AI у Tesla.

Хоча конфігурація обчислювальної платформи дуже дивовижна, потреби Tesla у рішеннях Nvidia не задоволені. Тому компанія інвестувала понад 1 млрд дол. у суперкомп'ютер Dojo, що базується на процесорах власної розробки.
AI-кластер Tesla включає 10000 GPU Nvidia H100
Одночасно з Dojo компанія Tesla вводить в експлуатацію кластер графічних процесорів Nvidia H100, що дозволить їй отримати обчислювальні потужності, які не мають аналогів в автомобільній промисловості.

За заявою Елона Маска, Tesla планує витратити понад 2 млрд дол. на AI-навчання у 2023 році та ще 2 млрд дол. у 2024 році спеціально на обчислення для навчання платформи автономного водіння.

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