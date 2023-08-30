Глобальні поставки ПК почнуть зростати у 2024 р.

30 августа 2023 г., 11:35

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Шлях до відновлення ринку персональних комп’ютерів був складним після вибухових 2020 та 2021 років, але ознаки зростання нарешті повертаються.



За даними щоквартального світового відстеження персональних комп’ютерних пристроїв IDC, у 2024 році прогнозується зростання поставок персональних комп’ютерів на 3,7% у порівнянні з попереднім роком, до 261,4 млн поставок. Цей обсяг поставок буде вищим, ніж 259,6 млн у 2018 році, але все ще нижчим за рівень 2019 року.



Галузь все ще стикається з проблемами, включаючи занепокоєння щодо циклу оновлення споживчого ринку і бюджети на освіту, які не відновлюються на багатьох ринках. Як результат, прогнозується, що у 2023 році поставки знизяться на 13,7% у порівнянні з попереднім роком до 252 млн одиниць.



«Споживчий попит залишається в кращому випадку прохолодним, оскільки сегмент продовжує стикатися з економічними труднощами, - говорить Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень у сфері мобільних і споживчих пристроїв IDC. - Цей рік стане роком найбільшого річного падіння поставок споживчих ПК з моменту заснування категорії».



Ринок комерційних ПК стає дуже цікавим з кількох причин. З точки зору процесорів ми, мабуть, спостерігаємо одні з найбільших зрушень в історії комерційних ПК. Частка систем на чипах AMD досягне 11%, а Apple - трохи більше 5%. Крім того, впровадження генеративного штучного інтелекту змусило всіх, хто приймає рішення в ІТ-сфері, замислитися над тим, де розставити пріоритети в бюджеті. Нарешті, перехід до віддаленого/гібридного робочого середовища нікуди не подівся, і як результат, багато компаній прислухаються до запитів своїх співробітників.



«Сьогодні важко вести розмову, в якій не йшлося б про штучний інтелект, а також про те, куди і як інвестувати, - наголосив Райан Рейт (Ryan Reith), віце-президент групи IDC, що займається дослідженням мобільних і споживчих пристроїв у світі. - Комерційні ПК залишатимуться цікавими ще довгі роки, оскільки технологічний прогрес додасть додатковий елемент до процесу прийняття рішень. Тут важливо пам’ятати, що підтримка Windows 10 закінчується у 2025 році, і це стимулюватиме комерційне оновлення незалежно від того, чи чекають компанії на більш просунуті ПК, чи їм просто потрібно оновити застарілу базу встановленого програмного забезпечення. Очевидно, що Apple бачить можливість продовжити своє зростання в комерційному сегменті, і за цим напрямком варто уважно спостерігати в майбутньому».

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