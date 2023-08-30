Google презентувала Duet AI для Workspace

30 августа 2023 г., 9:35

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У вівторок на конференції Google Next в Сан-Франциско компанія Google представила низку нових технологій штучного інтелекту та партнерств, спрямованих на те, щоб зробити цю технологію більш доступною для великого бізнесу.



Google планує почати стягувати з великого бізнесу 30 доларів на місяць за кожного користувача своїх інструментів штучного інтелекту, які додаються до Gmail та інших додатків для підвищення продуктивності.



Технологія під назвою Duet AI коштуватиме стільки ж, скільки і Microsoft 365 Copilot, яка може стати доступною в першій половині наступного року. Обидві компанії наввипередки намагаються додати генеративний АІ в більшу кількість своїх основних продуктів після випуску чат-бота ChatGPT від OpenAI наприкінці минулого року.



Плата за використання АІ накладається на те, що компанії вже платять за підписку на пакети для підвищення продуктивності. Google заявляє, що дозволить компаніям приєднатися до безкоштовних пробних версій, перш ніж оформити підписку. За словами Апарни Паппу (Aparna Pappu), віце-президента і генерального директора Google Workspace, компанія ще не визначилася з цінами для менших організацій та індивідуальних користувачів.



Google заявила, що Workspace зараз має 10 мільйонів клієнтів, які платять, порівняно з 9 мільйонами у березні та 6 мільйонами у 2020 році. Компанія стверджує, що понад мільйон людей спробували нові можливості АІ за допомогою програми «довірених тестерів» з моменту їх впровадження на початку цього року. За словами Паппу, понад 1 000 клієнтів зараз використовують ці інструменти в тестовому режимі.



У Gmail і Google Docs користувачі можуть ввести простий текстовий запит і попросити Duet AI видати результат. У Google Slides зображення можна створювати, набравши кілька слів описового тексту. Duet AI також може допомогти створити план проекту в Google Sheets і робити нотатки в Google Meet для тих, хто не може брати участь у відеодзвінках.



Версія Duet AI для споживачів повинна стати доступною «на початку наступного року.

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