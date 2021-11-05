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Adata представляет новую серию твердотельных накопителей Legend PCIe M.2 2280

5 ноября 2021 г., 15:25
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Компания Adata Technology объявила о выпуске новой серии твердотельных накопителей Adata Legend.

Как отмечается, Legend 740 и 750 используют PCIe Gen3 x4 и NVMe 1.3 для обеспечения скорости последовательного чтения и записи до 2500/2000 и 3500/3000 МБ в секунду, соответственно, чтобы дать создателям необходимую производительность без ограничений. Их спецификации M.2 2280 поддерживают новейшие платформы Intel и AMD для создания на новейших ПК, включая настольные ПК и ноутбуки. Для пользователей, которым требуется дальнейшее развитие, Legend 840 использует преимущества PCIe Gen4 x4 и NVMe 1.4, предлагая скорость чтения и записи до 5000/4500 МБ в секунду.

Также подчеркивается, что Legend 740, 750 и 840 оснащены технологиями SLC Caching и Host Memory Buffer, обеспечивающими непрерывную производительность. Это дает скорость произвольного чтения и записи 4K до 180K / 200K, 480K / 260K и 440K / 400K IOPS соответственно. Что касается емкости, серия Legend предлагает до 1 ТБ.

Все три SSD оснащены радиаторами с гладкой боковой отделкой, что помогает снизить температуру на 15%, обеспечивая оптимальную производительность и стабильность. Благодаря коду проверки четности с низкой плотностью и 256-битному шифрованию AES твердотельные накопители обеспечивают точную передачу данных и надежную безопасность. В твердотельных накопителях серии Legend используются только высококачественные ИС, которые прошли тщательные испытания на максимальную долговечность.

Производитель предлагает под новую продукцию 5-летнюю гарантию.

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