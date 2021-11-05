NortonLifeLock достигла квартальной прибыли в 695 млн долл.

5 ноября 2021 г., 14:55

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Поставщик пользовательских решений кибербезопасности NortonLifeLock представил финансовые результаты за второй квартал своего финансового года.



Кроме того, в четверг акционеры NortonLifeLock подавляющим большинством проголосовали за предложение о слиянии компании с британской Avast PLC.



Разводненная прибыль на акцию NortonLifeLock без учета GAAP составила 43 цента при выручке в 695 млн долл., увеличившись на 11%.



Число прямых клиентов компании за квартал составило 23,3 миллиона, увеличившись на 2,6 миллиона. Число клиентов компании росло каждый квартал с тех пор, как она была отделена от Symantec, которая сконцентрировалась на решениях корпоративной безопасности, после покупки Broadcom в конце 2019 г.



Чтобы расширить свою клиентскую базу, компания NortonLifeLock шесть месяцев назад приобрела Avira, которая предлагала модель freemium с идеей сделать бесплатные версии всех продуктов NortonLifeLock доступными для всех пользователей Интернета. В августе компания объявила о своем предполагаемом слиянии с Avast, что значительно расширит географию присутствия NortonLifeLock.



Средняя прямая выручка на одного пользователя NortonLifeLock составила 8,85 долл., по сравнению с 8,80 долл. в предыдущем квартале и на фоне 9,10 долл. годом ранее.



Ожидается, что в третьем квартале выручка NortonLifeLock составит от 695 до 705 млн долл.

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