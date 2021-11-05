 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 42 (1286)

24.10 - 31.10

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

NortonLifeLock достигла квартальной прибыли в 695 млн долл.

5 ноября 2021 г., 14:55
0 
 

Поставщик пользовательских решений кибербезопасности NortonLifeLock представил финансовые результаты за второй квартал своего финансового года.

Кроме того, в четверг акционеры NortonLifeLock подавляющим большинством проголосовали за предложение о слиянии компании с британской Avast PLC.

Разводненная прибыль на акцию NortonLifeLock без учета GAAP составила 43 цента при выручке в 695 млн долл., увеличившись на 11%.

Число прямых клиентов компании за квартал составило 23,3 миллиона, увеличившись на 2,6 миллиона. Число клиентов компании росло каждый квартал с тех пор, как она была отделена от Symantec, которая сконцентрировалась на решениях корпоративной безопасности, после покупки Broadcom в конце 2019 г.

Чтобы расширить свою клиентскую базу, компания NortonLifeLock шесть месяцев назад приобрела Avira, которая предлагала модель freemium с идеей сделать бесплатные версии всех продуктов NortonLifeLock доступными для всех пользователей Интернета. В августе компания объявила о своем предполагаемом слиянии с Avast, что значительно расширит географию присутствия NortonLifeLock.

Средняя прямая выручка на одного пользователя NortonLifeLock составила 8,85 долл., по сравнению с 8,80 долл. в предыдущем квартале и на фоне 9,10 долл. годом ранее.

Ожидается, что в третьем квартале выручка NortonLifeLock составит от 695 до 705 млн долл.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  