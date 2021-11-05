Kyndryl завершує від'єднання від IBM

5 ноября 2021 г., 15:55

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Kyndryl завершує від'єднання від IBMКомпанія Kyndryl заявила, що вона завершила попередньо оголошене від'єднання від IBM і виставила свої акції на продаж як незалежна компанія на Нью-йоркській фондовій біржі із тикером «KD».



«Ми в захваті від того, що Kyndryl сьогодні стала незалежною компанією, що має 90 тис. найкращих та найкмітливіших спеціалістів, потужні активи та перспективи зростання», - заявив Мартін Шретер, голова правління та генеральний директор компанії Kyndryl. «Потужний попит на послуги цифрової трансформації дедалі зростає, і наші неперевершені експертні знання у сфері створення, керування та модернізації критично важливих інформаційних систем забезпечує нам гарну позицію на ринку, обсяг якого має зрости до понад 500 млрд дол. на початок 2024 року. Ми впевнено дивимося в майбутнє, маючи більш оптимізовану та оперативну компанію, яка здатна забезпечити розвиток для наших клієнтів та всього світу».



«Kyndryl розпочинає свою діяльність як довірений партнер для провідних компаній в Україні, маючи локальну команду з неперевершеними навичками та досвідом», пидкреслив Яків Ліхтенштейн, директор Kyndryl Україна. «Для мене велика честь очолити Kyndryl Україна, де ми зосереджені на наданні значимих ІТ-сервісів замовникам у тісній співпраці з нашою широкою екосистемою.»



Компанія Kyndryl виходить на ринок як найбільший у світі постачальник ІТ-інфраструктури, що застосовує диференційований підхід, який поєднує процеси розробки, забезпечення безпеки та операційну діяльність. 90 тис. спеціалістів компанії Kyndryl надають кращі у світі послуги з консультування та впровадження, а також керовані сервіси для понад 4000 міжнародних клієнтів, серед яких 75 компаній зі списку Fortune 100 та провідні фінансові, телекомунікаційні, торговельні компанії, авіалінії та виробники автомобілів.



Також повидомляеться, що Kyndryl розпочинає своє незалежне життя, маючи надійну фінансову позицію, 19 млрд доларів США річного доходу, кредитні рейтинги інвестиційного класу та довготривалі відносини з клієнтами, що забезпечують гарантовані прибутки. Компанією Kyndryl керує досвідчена команда керівників та рада директорів із 10 чоловік, які привносять свої різноманітні точки зору та досвід у таких сферах, як технології, фінансові послуги, державне управління та освіта й наука.



Акції компанії Kyndryl було розподілено ввечері 3 листопада між акціонерами компанії IBM, які отримали одну акцію Kyndryl в обмін на п'ять акцій IBM. Після такого розподілу компанія IBM тимчасово володіє 19,9 % акціонерного капіталу Kyndryl.

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