OPPO презентувала моделі Google Gemini на AI-телефонах

23 апреля 2024 г., 15:35

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На конференції Google Cloud Next '24 OPPO та OnePlus спільно оголосили про свої наміри представити низку інноваційних функцій, що використовують передові можливості моделей Google Gemini протягом 2024 року. Зазначено, ця інтеграція дасть можливість різним лінійкам продуктів OPPO та OnePlus зазнати значних оновлень та еволюції у використанні штучного інтелекту, тим самим змінюючи спосіб взаємодії користувачів зі своїми смартфонами по всьому світу.





"Генеративний AI знаменує собою важливу віху в еволюції штучного інтелекту. Він забезпечує більшу креативність, нові можливості, розширену технічну масштабованість і значно підвищену ефективність. Ці фактори надають нам впевненості, коли ми вступаємо в нову еру AI-телефонів", - заявила Ніколь Чжан (Nicole Zhang), генеральний директор з продуктів штучного інтелекту в OPPO та OnePlus. "Наша тісна співпраця з Google Cloud та можливості відкритої платформи Google Cloud мають величезне значення для просування OPPO на ринку телефонів зі штучним інтелектом".



На конференції Google Cloud Next '24 компанія OPPO поділилася думками про AI-телефони зі світовими інноваторами в галузі штучного інтелекту. OPPO вважає, що телефони зі штучним інтелектом повинні володіти чотирма основними можливостями: ефективними обчисленнями, сприйняттям реального світу, самонавчанням і креативністю. Завдяки технології штучного інтелекту смартфони отримають нові перцептивні, інтерактивні та інтелектуальні можливості, що змінять мобільний досвід.



Під час конференції OPPO також обговорила свої комплексні міркування щодо повної трансформації та реструктуризації екосистеми телефонів зі штучним інтелектом, спрямовані на посилення своєї присутності в апаратних платформах, інтелектуальних системах та розвитку екосистеми.



Під час заходу OPPO оголосила, що понад десять мільйонів користувачів вже можуть користуватися функціями генеративного AI на своїх пристроях, таких як OPPO Find X7 Series і OnePlus 12.



У 2024 році OPPO і OnePlus продовжать впроваджувати функції штучного інтелекту по всьому світу, включаючи OPPO AI Eraser. OPPO AI Eraser дозволяє користувачам без особливих зусиль ідентифікувати та видаляти об'єкти, плавно заповнюючи фон майже без слідів постобробки.



За цим винятковим досвідом стоїть власна потужна AI-технологія розпізнавання та заповнення зображень OPPO. Наразі OPPO AI Eraser може розпізнавати понад 120 категорій об'єктів, включаючи людей, домашніх тварин, телефони, квіти, дерева та будівлі. Щоб досягти оптимальних результатів генерації, OPPO тренувала свою модель, використовуючи мільярдні набори даних на основі провідної в галузі моделі Diffusion, що в кінцевому підсумку дозволило досягти найкращої в галузі продуктивності AI Eraser.



AI Eraser почне впроваджуватися на таких пристроях, як Reno 11 Pro, Reno 11, Reno 11 F, Find N3 і Find N3 Flip.



OPPO та OnePlus активно співпрацюють з Google, щоб інтегрувати хмарні AI-продукти в більшу кількість мобільних пристроїв. Це партнерство забезпечить смартфони OPPO та OnePlus ще більш досконалими можливостями штучного інтелекту в майбутньому, що зробить можливими такі функції, як анотації новин, організація аудіоконтенту в режимі реального часу та створення креативного контенту для соціальних мереж.

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