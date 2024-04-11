Micron представляє перший у світі чотирьох портовий SSD

11 апреля 2024 г., 12:25

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Компанія Micron Technology оголосила про початок продажів твердотілого накопичувача автомобільного класу Micron 4150AT, за її заявою, першого у світі чотирьох портового SSD, здатного взаємодіяти з чотирма системами на кристалі (SoC) для централізації зберігання даних у програмно-визначених інтелектуальних автомобілях. SSD Micron 4150AT поєднує в собі такі провідні на ринку функції, як віртуалізація введення/виводу з одним коренем (SR-IOV), інтерфейс PCIe Generation 4 і захищену автомобільну конструкцію. Завдяки цим функціям твердотілі накопичувачі автомобільного класу забезпечують гнучкість і потужність екосистеми на рівні центрів обробки даних.



«У міру того, як вимоги до систем зберігання даних прагнуть відповідати багатому автомобільному досвіду, що включає штучний інтелект і передові алгоритми для підвищення рівня автономної безпеки, ця епоха вимагає нової парадигми для автомобільних систем зберігання даних», - говорить Майкл Баска, віцепрезидент Micron з вбудованих продуктів і систем. «Спираючись на нашу співпрацю з новаторами, які переглядають автомобільні архітектури наступного покоління, компанія Micron переосмислила систему зберігання даних з нуля та випустила перший у світі чотирьох портовий твердотілий накопичувач Micron 4150AT, що забезпечує гнучкість і міць галузі для впровадження перспективних технологій».



SSD Micron 4150AT забезпечує швидкість корпоративного класу для споживчих автомобілів: швидкість випадкового читання та запису перевищує 600 000 IOPS і 100 000 IOPS відповідно за умови передавання даних обсягом 4 КБ. Така висока продуктивність дає змогу накопичувачу ефективно керувати потоками даних від кількох SoC одночасно, що робить його ідеальним рішенням для автомобілів, яким дедалі частіше доводиться працювати в багатозадачному режимі з різноманітними системами, від сучасних систем допомоги водієві (ADAS) до автомобільних інформаційно-розважальних систем (IVI) і систем керування салоном із підтримкою штучного інтелекту.



Micron створив твердотілий накопичувач 4150AT, щоб забезпечити потужні налаштовувані функції, натхненні дизайном SSD для центрів оброблення даних, але адаптовані до унікальних завдань автомобільних архітектур наступного покоління, зокрема:



Багатопортові можливості: Перший твердотілий накопичувач із чотирма портами, SSD Micron 4150AT може підключати до чотирьох SoC, забезпечуючи гнучкість і створюючи єдине джерело даних. Наприклад, OEM-виробник автомобільної техніки може під'єднати один порт до системи ADAS, а інший - до системи IVI, що дасть змогу кожному з них зберігати приватні дані, отримуючи доступ до загального набору критично важливих картографічних даних і знижуючи вартість зберігання одного гігабайта. Це підвищує продуктивність і усуває "вузькі місця", оскільки обидва пристрої можуть одночасно звертатися до загальних даних і позбавляє від необхідності зберігати надлишкові копії даних. Чотирьох портове з'єднання 4150AT також знижує потребу в додаткових пристроях зберігання. Оскільки наявні рішення зазвичай можуть підключатися тільки до однієї SoC, їх зазвичай розміщують локально в кожній автомобільній системі, що призводить до невикористаної місткості. Або, навпаки, OEM-виробникам доводиться використовувати дорогий автомобільний комутатор PCIe для під'єднання накопичувача до кількох SoC. Завдяки централізованому зберіганню даних для декількох систем SSD значно підвищують ефективність і спрощують архітектуру.



Віртуалізація: Можливість SR-IOV у 4150AT забезпечує високу продуктивність для важких багатохостових робочих навантажень, що включають до 64 віртуальних машин (ВМ). Унікальна віртуалізація дає змогу кожному SoC і його віртуальним машинам мати ізольовану ділянку зберігання для локального оброблення даних, але водночас спільно використовувати пул зберігання, що забезпечує максимальну ефективність. Підтримка багатовузлових робочих навантажень дуже важлива, оскільки сучасні автомобільні SoC все частіше використовують віртуальні машини для виконання різних функцій, від автономного управління до зв'язку між автомобілями. Можливість SR-IOV дає перевагу, спрямовуючи вхідні/вихідні дані від віртуальних машин безпосередньо на апаратний SSD, на відміну від типової пара-віртуалізації, за якої I/O спрямовуються через програмний гіпервізор на SSD, створюючи затримки. Оминаючи програмний шар, накопичувач підвищує продуктивність випадкового читання втричі.



Підвищена безпека: Завдяки унікальній віртуалізації накопичувач 4150AT також забезпечує підвищену безпеку для автовиробників. Завдяки віртуалізації SR-IOV дані кожної віртуальної машини ізольовані від інших в апаратному забезпеченні, що запобігає витоку даних або коду, а спроби злому однієї віртуальної машини не можуть вплинути на іншу, забезпечуючи конфіденційність і безпеку важливих даних.



Режими витривалості, що налаштовуються: Твердотілі накопичувачі Micron 4150AT побудовані на базі NAND із трирівневими комірками (TLC), але їх можна налаштувати на підтримку однорівневих комірок (SLC) і груп підвищеної витривалості (HE-SLC), які відповідно у 20 і 50 разів перевищують витривалість TLC, щоб якнайкраще задовольнити унікальні вимоги до даних. Наприклад, група витривалості HE-SLC може використовуватися для таких випадків інтенсивного запису, як безперервний запис даних "чорної скриньки", коли автомобілі повинні постійно перезаписувати важливі дані з датчиків, камер і лідарів. У таких сценаріях, коли дані програмують і стирають кожні кілька хвилин, режим HE-SLC забезпечує необхідну витривалість і дає змогу відмовитися від використання дорожчої швидкісної пам'яті, як-от DRAM.



Розроблено з урахуванням жорстких вимог автомобільної промисловості: SSD Micron 4150AT забезпечує рівень цілісності автомобільної безпеки B (ASIL-B) для підтримки вимог систем безпеки та пропонується в корпусі з кульковою решіткою, щоб протистояти ударам і вібраціям, характерним для жорстких умов експлуатації автомобілів. Як і всі рішення в портфоліо Micron автомобільного класу, накопичувачі розроблені з урахуванням розширеного діапазону температур, характерного для автомобілів.



Наразі Micron постачає зразки SSD 4150AT замовникам автомобільної промисловості по всьому світу. Накопичувач пропонується місткістю до 1,8 ТБ для ефективного зберігання алгоритмів штучного інтелекту, великих мовних моделей, передових інформаційно-розважальних і телеметричних даних в автомобілях нового покоління.

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