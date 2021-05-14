Абоненты lifecell в среднем потребляют свыше 12ГБ дата-трафика в месяц

14 мая 2021 г., 17:25

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По данным lifecell, в апреле потребление 4G-трафика в сети оператора выросло на 80% в годовом сопоставлении. При этом общий объем использованного дата-трафика увеличился на 49% на годовой основе.

Среднее использование дата-трафика на одного дата-абонента lifecell в апреле составило 12,4 ГБ. Этот показатель вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. В апреле 4G-абоненты увеличили среднемесячное использование мобильного интернета на 20% – до 10,8 ГБ.

В то же время объем голосовых звонков в сети lifecell незначительно вырос – на 3% по сравнению с апрелем 2020 г.

Отметим, что на сегодня доступ к 3G и 4G от lifecell потенциально имеют уже 77% украинцев. Мобильный оператор продолжает активно работать над дальнейшим расширением покрытия, которое позволит сократить разрыв в доступе к цифровым услугам между небольшими населенными пунктами и городами. По состоянию на конец апреля к 4G от lifecell было подключено 10745 населенных пунктов, в которых в общей сложности проживает более 27,7 млн человек.

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