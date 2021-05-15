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Acer обновила серию ноутбуков Predator Helios 300

15 мая 2021 г., 13:25
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Acer обновила серию ноутбуков Predator Helios 300

В новом Predator Helios 300 используется процессор Intel Core серии H 11-го поколения, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков и до 32 ГБ оперативной памяти DDR4. Для охлаждения системы задействован вентилятор Acer AeroBlade 3D 5-го поколения с 89 металлическими лопастями толщиной 0,08 мм, которые создают поток воздуха на 55% больше по сравнению с пластмассовым аналогом. Кроме того, 17-дюймовую модель создана по концепции Acer Vortex Flow «вихревой поток». Схема расположения устройств теплоотвода продумана так, чтобы формировать аэродинамические потоки для лучшего охлаждения процессора и видеокарты, а также уменьшения температуры оболочки корпуса. Система хранения включает жесткий диск емкостью 2 ТБ.

Acer обновила серию ноутбуков Predator Helios 300

Дисплей новинки предлагается в двух вариантах: с панелью FHD 360 Гц или QHD 165 Гц. В обеих модификациях время отклика в режиме Overdrive составляет 3 мс, что сведит к минимуму оптическое двоение. Клавиатуры располагает 4-зонной RGB-подсветкой и прозрачными вогнутыми колпачками клавиш WASD. В набор ее клавиш входит Turbo для оперативного разгона и PredatorSense для запуска специальной утилиты Predator, с помощью которой можно управлять системой и выполнять разгон, настраивать все RGB-зоны и применять другие функции.

Acer обновила серию ноутбуков Predator Helios 300

Ноутбук оснащен контроллером Intel Killer E2600 Ethernet, технологиями Intel Killer Wi-FI 6 AX1650i и Control Center 2.0 для минимизации задержек и надежного соединения, а также аудиосистемой DTS: X Ultra. Кроме того, эта модель имеет все типы портов USB 3.2, в частности Thunderbolt 4 USB-C с поддержкой функций DisplayPort и передачtq питания. Предусмотрен также порт HDMI 2.1, чтобы было легко подключать внешний монитор.

15-дюймовые ноутбуки Predator Helios 300 (PH315-54) поступят в продажу в Украине в июне с начальной ценой от 49990 грн, а 17-дюймовые Predator Helios 300 (PH317-55) ожидаются также в июне с начальной ценой от 52990 грн.

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