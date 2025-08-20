NeoLogic розробляє енергоефективні серверні процесори на базі власної технології CMOS+

20 августа 2025 г., 13:35

0

Tweet

Компанія NeoLogic залучила 10 млн дол. у рамках серії A фінансування для розширення своєї інженерної команди, прискорення розробки серверних процесорів та розширення комерційних партнерств. Фінансування очолила KOMPAS VC за участю M Ventures, Maniv Mobility та Lool Ventures. З моменту заснування NeoLogic залучила 18 млн дол., включаючи цей раунд.



NeoLogic розробила власну технологію CMOS+, яка використовує новий підхід до підвищення продуктивності та енергоефективності серверних процесорів для робочих навантажень штучного інтелекту. Технологія CMOS+ спрощує базову логіку будь-якого мікропроцесора, скорочуючи кількість логічних вентилів і забезпечуючи логічні вентилі, які є більш енергоефективними, ніж ті, що доступні конкурентам. Результатом є процесор, який споживає значно менше енергії, працює швидше і має меншу площу, залишаючись повністю сумісним з виробничими процесами CMOS.



Запатентована технологія CMOS+ забезпечує до 30% зниження енергоспоживання центрів обробки даних завдяки інноваціям на логічному рівні. Зараз компанія демонструє свій перший продукт обраній групі клієнтів.



Заснована у 2021 році доктором Аві Мессікою (Avi Messica) (генеральний директор) і Зівом Лешемом (Ziv Leshem) (технічний директор), NeoLogic переосмислює високопродуктивні обчислення в дата-центрах штучного інтелекту за допомогою серверних процесорів SOTA-superior, не відходячи від традиційних інструментів проєктування та виробничих процесів.



«Оскільки навантаження на штучний інтелект продовжує зростати в геометричній прогресії, галузь терміново потребує масштабованих енергоефективних процесорів», — сказав Аві Мессіка.



У міру стрімкого зростання навантаження на штучний інтелект, особливо в області інференції, центри обробки даних повинні обробляти в 5–10 разів більше енергомістких серверів. Провідні гіпермасштабовані компанії, такі як Google, AWS, Microsoft, Meta, Apple та інші, вже інвестують в архітектури нового покоління, щоб компенсувати зростання капітальних витрат, операційних витрат і викидів вуглецю. Очікується, що ринок процесорів для дата-центрів штучного інтелекту досягне 151 млрд дол. до 2029 року, що створить сильний попит на більш ефективні обчислювальні платформи. Серверні процесори NeoLogic пропонують масштабований шлях, з інноваціями на логічному рівні, що забезпечують меншу енергомісткість і менший розмір кристала, особливо в просунутих вузлах, де витрати швидко зростають.



«Ми підтримуємо NeoLogic, оскільки вони розширюють межі обчислювальних можливостей завдяки своєму революційному підходу до енергоефективних процесорів. Глибокі технічні знання команди та інноваційна технологія CMOS+ дозволяють їм значно впливати на сферу центрів обробки даних для штучного інтелекту», — зазначила Талія Рафаелі (Talia Rafaeli), партнер у KOMPAS VC.



NeoLogic планує розгорнути свої процесори в центрах обробки даних вже у 2026 році.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6