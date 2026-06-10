10% податків треба буде платити з доходів, отриманих через цифрові платформи

10 июня 2026 г., 12:35

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Верховна Рада України 9 червня 2026 року прийняла в цілому законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів» (№15111-д).

Законопроєкт поширюється на українські та іноземні компанії, що надають цифрові послуги та працюють на українському ринку, зокрема, сервіси перевезень, доставки, оренди житла, продажу товарів (таких як таких як Bolt, Uklon, Airbnb, Globo, Uber тощо). Він спрямований на гармонізацію українського законодавства з правом ЄС, виведення доходів з «тіні» та забезпечення рівних умов для всіх учасників ринку.

Передбачається впровадження в Україні міжнародного обміну інформацією, нової системи прозорого оподаткування доходів у цифровій економіці та виконання міжнародних зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом, Європейським Союзом та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Зміни почнуть діяти від початку 2027 року. Це дозволить всім учасникам ринку адаптувати свою діяльність і бізнес-процеси під нові умови. Перший міжнародний обмін інформацією заплановано на 2028 рік за звітний 2027.

Оператори цифрових платформ матимуть обов’язок ідентифікувати підзвітних продавців, збирати про них відповідну інформацію, реєструватися в Державній податковій службі України та подавати щорічні звіти для цілей міжнародного обміну.

Положення прийнятого законопроєкту передбачають новий підхід до оподаткування доходів громадян, отриманих через цифрові платформи. Встановлюється єдиний податковий платіж у розмірі 10% ПДФО, який сплачується оператором платформи як податковим агентом.

Надходження від цього платежу розподілятимуться в пропорції 50/50 між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, а додатковий військовий збір із таких доходів не сплачуватиметься.

Щодо оподаткування доходів фізичних осіб‑продавців законопроєкт передбачає важливі спрощення: неоподатковуваний дохід до 2000 євро на рік для операцій з продажу товарів через цифрові платформи, при цьому кількість таких продажів не обмежується; фізичні особи не зобов’язані подавати податкові декларації про доходи, отримані через платформи – всі розрахунки та відповідне перерахування здійснює оператор платформи.

Для першого звітного періоду передбачено пом’якшений підхід до застосування окремих штрафних санкцій.

Законопроєкт також уточнює правила захисту інформації, що отримується в межах міжнародного обміну. Передбачено спеціальні обмеження для ДПС щодо передачі інформації про доходи, отримані через цифрові платформи, іншим особам, державним органам та органам місцевого самоврядування, крім випадків, прямо визначених міжнародними договорами.

Під звітну діяльність підпадає оренда нерухомості, надання послуг, продаж товарів та оренда транспортних засобів. Важливо, що інформація про операції з продажу товарів до 2 тис. євро та до 30 продажів на рік не включається до звіту.

Електронні «дошки оголошень», на яких здійснюється виключно реклама або інформування щодо товару/ послуги, також не підпадатимуть під нове регулювання і відповідна інформація не надходитиме до ДПС.

За попередніми оцінками, відповідно до даних, наданих операторами цифрових платформ, орієнтовна загальна кількість підзвітних продавців-фізичних осіб, які надають різні послуги через онлайн-платформи, становить 400 тис. осіб.

Очікуваний фіскальний ефект складатиме близько 14 млрд грн щорічно, з яких сума, що відповідає сплаченому єдиному платежу 10% ПДФО, розподілятиметься на цілі загального та спеціального фонду бюджету.

Впровадження в Україні міжнародного обміну про доходи, отримані через цифрові платформи, здійснюється за підтримки програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).

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