10 років порталу Є-data: понад 262 млн записів про трансакції та 102 млн документів

Єдиний вебпортал використання публічних коштів Є-data відзначає 10-річчя. Наразі це вже ціла екосистема фінансової прозорості, яка об’єднує ресурси Spending, IFIs projects, Open budget та інші інструменти відкритих даних.

Досягнення за 10 років: понад 262 млн записів про трансакції та 102 млн документів доступні для перегляду; кількість користувацьких сесій порталу за останній рік збільшилася на 2,34 млн; журналісти, дослідники, активісти, бізнес та освітні установи використовують портал для аналізу фінансів та навчання; Україна увійшла до трійки лідерів Європи за Індексом розвитку відкритих даних Open Data Maturity (97%); впроваджено API, інтеграцію з державними системами, аналітичні панелі для швидкого аналізу даних.

Плани на майбутнє: застосування AI-аналітики для автоматичного виявлення ризиків та аномалій; розширення інтеграцій з іншими державними порталами; запуск нових аналітичних інструментів; створення зручних мобільних рішень для громадян.

Єдиний вебпортал використання публічних коштів Є-data, який адмініструє Державна установа «Відкриті публічні фінанси», запущено 15 вересня 2015 року згідно із Законом «Про відкритість використання публічних коштів».

Платформа Є-data об’єднує три ключові портали відкритих даних: Spending.gov.ua, Proifi.gov.ua та Openbudget.gov.ua й інші модулі аналізу та відстеження публічних фінансів. Кожен із цих порталів є унікальним джерелом даних, де можна знайти інформацію про відкриті публічні фінанси, державний та місцеві бюджети, а також щодо проєктів соціального та економічного розвитку України, які реалізуються за підтримки міжнародних фінансових організацій.

