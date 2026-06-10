SK hynix та NVIDIA оголосили про масштабне багаторічне партнерство для створення пам'яті нового покоління

10 июня 2026 г., 11:45

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SK hynix та NVIDIA офіційно оголосили про підписання стратегічної багаторічної угоди про технологічне партнерство. Цей альянс спрямований на спільну розробку та постачання пам'яті наступного покоління для глобального розгортання AI-фабрик, а також на суттєве прискорення процесів проектування та безпосереднього виробництва мікросхем.

Нова домовленість базується на багаторічному досвіді глибокої спільної інженерної співпраці, яка раніше дозволила забезпечити роботу найсучасніших обчислювальних платформ у світі. Голова SK Group Че Ті Вон (Chey Tae-won) підкреслив, що партнерство відображає глибину взаємодії компаній, які спільно створюють інфраструктуру майбутнього та впроваджують алгоритми AI безпосередньо у процеси літографії та проектування.

За словами засновника та виконавчого директора компанії NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang), саме передові технології пам'яті є ключовим елементом продуктивності AI-фабрик, які виступають двигунами нової промислової революції.

У межах підписаної угоди SK hynix диверсифікує свою діяльність і вийде на нові перспективні ринки, що створюються американським партнером у сферах інфраструктурного, персонального та фізичного AI. Сюди входить спільна розробка спеціалізованих модулів пам'яті для майбутніх AI-суперкомп'ютерів NVIDIA Vera Rubin, центральних процесорів NVIDIA Vera, персональних комп'ютерів на базі платформи NVIDIA RTX Spark, а також роботизованих обчислювальних систем NVIDIA Jetson Thor.

Довгостроковий характер фінансово-технічного договору дозволить стабілізувати поставки на тлі тривалих циклів розробки мікросхем високої щільності.

Окремим великим блоком співпраці стане оптимізація систем автоматизації проектування електронних пристроїв та комп'ютерного моделювання. Інженери SK hynix уже інтегрують бібліотеки NVIDIA CUDA-X та інструменти AI для прискорення симуляції напівпровідникових процесів, включаючи технологічне комп'ютерне проектування та робочі процеси обчислювальної літографії. Також корейський виробник використовує інструменти CUDA-X та програмний комплекс NVIDIA PhysicsNeMo для забезпечення радикального прискорення базових обчислювальних навантажень у межах своїх внутрішніх симуляційних кодів та фізичних AI-процесів. Розширення використання цих інструментів на ширшу екосистему проектування відкриває можливості для тристоронньої кооперації між виробниками чіпів, фахівцями NVIDIA та постачальниками спеціалізованого програмного забезпечення.

Паралельно партнери розгортають масштабну ініціативу зі створення цифрових двійників напівпровідникових фабрик, що має стати основою для повного переходу до автономного виробництва. Фахівці використовують технології оптимізації тривимірних сцен, бібліотеки NVIDIA Omniverse та інструментарій OpenUSD для побудови деталізованих 3D-моделей заводських приміщень, що дозволяє візуалізувати, моделювати та оптимізувати складні виробничі середовища. Такі цифрові копії забезпечать точне управління логістикою всередині чистих зон, включаючи координацію рухів автономних мобільних роботів за допомогою прискорюваного графічними процесорами механізму оптимізації рішень NVIDIA cuOpt та платформи NVIDIA Metropolis. У перспективі компанії планують пов'язати створені двійники із застарілим програмним забезпеченням фабрик та автономними робочими процесами на базі AI-агентів, що дозволить системам самостійно аналізувати дані та приймати оперативні виробничі рішення.

Багаторічний альянс між SK hynix та NVIDIA демонструє якісну зміну характеру взаємин на ринку напівпровідників, де постачальники компонентів перетворюються з простих підрядників на повноцінних архітекторів майбутніх обчислювальних систем. Для NVIDIA цей крок є стратегічним захистом власного ланцюжка постачання пам'яті типу HBM на тлі агресивного будівництва AI-фабрик по всьому світу. Гарантувавши собі пріоритетний доступ до майбутніх розробок SK hynix під архітектуру Vera Rubin, компанія Дженсена Хуанга страхує свої позиції від спроб конкурентів перекупити дефіцитні виробничі лінії, одночасно прив'язуючи корейського гіганта до власної програмної екосистеми CUDA-X.

Для SK hynix вигода від партнерства виходить далеко за межі гарантованого збуту продукції. Головна цінність полягає в отриманні передових інструментів NVIDIA для цифровізації власного виробництва. Напівпровідникова літографія підійшла до фізичних меж проектування, де подальше масштабування чіпів вимагає колосальних обчислювальних витрат на симуляцію. Впровадження платформ Omniverse, cuOpt та AI-агентів для створення цифрових двійників фабрик дозволить корейській компанії радикально знизити відсоток браку під час випуску кремнієвих пластин та прискорити переналагодження конвеєрів. Це створює серйозну конкурентну перевагу перед Samsung та Micron, які змушені оптимізувати свої фабрики власними силами.

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