ASUS анонсує нову лінійку міні-ПК та портативних суперкомп'ютерів для епохи автономного AI

10 июня 2026 г., 13:35

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На міжнародній виставці Computex 2026 компанія ASUS оголосила про кардинальне розширення свого портфеля компактних комп'ютерних систем. Було представлено нове покоління міні-ПК та портативних робочих станцій, оптимізованих для локального запуску штучного інтелекту, роботи автономних AI-агентів та безпечних хмарних обчислень.



Перш за все слід відзначити портативний суперкомп'ютер ASUS Ascent GX10, який пропонує обчислювальну потужність класу петафлопс безпосередньо на робочому столі розробника. На борту новинки встановлено передовий суперчип NVIDIA Blackwell зі 128 ГБ уніфікованої пам'яті. Комп'ютер спроєктований як апаратне ядро для розгортання автономного AI на базі платформи NVIDIA NemoClaw. Для безпеки корпоративного рівня та захисту інтелектуальної власності бізнесу Ascent GX10 підтримує технології ізольованого середовища розробки NVIDIA OpenShell, що дозволяє точно прогнозувати витрати на обчислення та уникати витоку даних.





ASUS активно диверсифікує апаратні платформи, представивши рішення на базі архітектур ARM та AMD.



ASUS Ascent QN10 - перший у світі AI-міні-ПК на базі платформи Qualcomm. Пристрій оснащений новітнім процесором Snapdragon X Elite з архітектурою Qualcomm Oryon та графікою Adreno. Головна особливість — нейропроцесор (NPU) з рекордною для класу продуктивністю 80 TOPS, здатний обслуговувати інтелектуальні функції в цілодобовому режимі. Чип має фірмові технології безпеки Snapdragon для віддаленого керування інфраструктурою.



ASUS ExpertCenter PN55 - рішення для творчих професіоналів, орієнтоване на швидкісну локальну візуалізацію задумів без звернення до хмари. Завдяки інтегрованій графіці AMD Radeon 800M та NPU-рушію XDNA 2 із потужністю до 55 TOPS, міні-ПК дозволяє перетворювати абстрактні концепції на складні візуальні ефекти з мінімальною затримкою.



Для безперервних корпоративних навантажень ASUS розробила надкомпактний 600-грамовий NUC 16 Pro. У максимальній конфігурації комп'ютер працює на базі процесора Intel Core Ultra x9, видаючи сумарну потужність платформи до 180 TOPS.



Модель отримала повну підтримку гібридної платформи оркестрації AI-агентів від Intel. Архітектура працює за принципом локального пріоритету: всі рутинні AI-процеси виконуються безпосередньо на пристрої, а хмара залучається лише у виняткових випадках. Такий підхід суттєво заощаджує бюджет компанії на хмарні токени та захищає цифровий суверенітет підприємства. Попри свої розміри, NUC 16 Pro готовий до суворих умов експлуатації: він протестований за військовими стандартами надійності на стійкість до падінь та екстремальних температур.



Для повсякденних офісних завдань, роздрібної торгівлі та систем легкого IoT компанія представила базовий ASUS NUC 16. Він функціонує на базі процесорів Intel Core Series 3, пропонує сумарну продуктивність до 40 TOPS, підтримує оперативну пам'ять DDR5 та сучасні інтерфейси безпеки.



Окрему увагу бізнес-сектору привернула спеціалізована модифікація — ASUS NUC 16 для Windows 365, що стала першим офіційним хмарним комп'ютером (Cloud PC) у портфелі виробника.



Завдяки повній інтеграції з платформою Windows 365, весь робочий стіл користувача переноситься у хмару. Це повністю нівелює ризики, пов’язані з крадіжкою або втратою локальних даних.



Модель позиціонується як рішення для великих підприємств із високою ротацією персоналу або гнучкими робочими місцями: кол-центрів, коворкінгів, відкритих лабораторій та точок ритейлу, де мобільність та безпека даних є ключовими пріоритетами.

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