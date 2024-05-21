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Мінфін з партнерами працює над створенням приватної хмари системи управління державними фінансами

21 мая 2024 г., 13:35
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Мінфін з партнерами працює над створенням приватної хмари системи управління державними фінансами

Міністр фінансів України Сергій Марченко провів робочу зустріч з Директором регіональної місії агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Джеймсом Хоупом. Головною темою для обговорення стало впровадження ІТ-консолідації інформаційних ресурсів суб’єктів системи управління державними фінансами, кроки щодо реалізації якої передбачаються в рамках Національної стратегії доходів до 2030 року.

На сьогодні кожний суб’єкт системи управління державними фінансами (Державні податкова, митна, аудиторська, казначейська служби та служба фінансового моніторингу) мають власні ІТ-інфраструктури, які потребують постійного супроводження та оновлення.

У співпраці з Програмою з управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) вже частково впроваджено кроки з побудови високорівневого дизайну приватної хмари системи управління державними фінансами, яка є ядром з проведення ІТ-консолідації інформаційних ресурсів.

Надалі також у співпраці з EU4PFM протягом 2024 року планується здійснити кроки щодо проведення детального аналізу наявних апаратних потужностей суб’єктів системи управління державними фінансами, що в подальшому надасть можливість безпосередньо підійти до побудови приватної хмари системи управління державними фінансами.

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