Мінфін в хмарі консолідує інформаційні ресурси системи управління державними фінансами

1 июля 2025 г., 13:35

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Світовий банк продовжує співпрацю з Міністерством фінансів України у впровадженні масштабних цифрових ініціатив та сприяє досягненню ключових стратегічних цілей, визначених Стратегією цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами (СУДФ). Особливу увагу приділено консолідації інформаційних ресурсів суб’єктів цієї системи на рівні Мінфіну.

Під час робочої зустрічі заступник Міністра фінансів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Грубіян презентував експертам Світового банку поточні досягнення у цифровізації СУДФ та окреслив подальші кроки щодо IT-консолідації інформаційних ресурсів усіх суб’єктів системи управління державними фінансами.

«Першим та вагомим кроком є створення спільної IT-інфраструктури на базі хмарних технологій, забезпечення її надійного захисту та розгортання галузевого центру кібербезпеки. Далі планується створити єдине сховище даних, яке забезпечить аналітичні потреби Мінфіну, Державної податкової служби, Державної митної служби, Державної казначейської служби, Держаудитслужби та Держфінмоніторингу. На третьому етапі передбачено передачу адміністрування прикладних застосунків, які забезпечують основні бізнес-процеси цих відомств, незалежному адміністратору як цілісних IT-систем», – зазначив Олександр Грубіян.

Заступник міністра також повідомив, що наразі триває робота над створенням операційного плану реалізації Стратегії здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами для двох фіскальних органів – Державної податкової служби та Державної митної служби.

Експерти Світового банку поділилися досвідом впровадження подібних рішень у Румунії, Молдові та інших країнах регіону. Світовий банк підтвердив готовність і надалі надавати технічну допомогу Україні для реалізації цифрової трансформації системи управління державними фінансами.

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